A Palazzo Alvaro la presentazione del libro “Nonno, cos’è il sindacato?”, il vicesindaco Versace: “Testimonianza di un impegno militante che va trasmesso ai nostri ragazzi”

“E’ un libro importante ed utile. Una testimonianza ed allo stesso tempo una bussola positiva, che ci aiuta ad orientarci in un mondo sempre più complesso, dove spesso mancano i punti di riferimento che esistevano un tempo, dove è necessario interrogarsi sull’approccio che si ha quando si vuole rappresentare i diritti del lavoro, nella scia di una tradizione davvero importante che ci riguarda tutti, in particolare chi ha vissuto quella militanza ed oggi prova a raccontarla, a farla vivere, a trasmetterla in particolare alle giovani generazioni”. E’ quanto afferma il vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace intervenendo in apertura della presentazione del libro “Nonno, cos’è il sindacato? Le ragioni della militanza” di Angelo Petrosino. Alla presentazione hanno preso parte Claudia Neri, Presidente di Proteo Fare Sapere – Calabria, Michele Bruno, Segretario Flc Cgil Reggio Calabria e Gregorio Pititto, Segretario Generale Cgil Area Metropolitana di Reggio Calabria.

“Noi che veniamo da una determinata militanza politica e sindacale – ha affermato Versace – sappiamo bene quanto importante sia quella tradizione. Chi è cresciuto con certi riferimenti politici e valoriali, sa bene quanto sia utile ed importante il ruolo del sindacato. Ricordo da ragazzo i tanti insegnamenti che chi era più grande di noi ci forniva, ricordo il senso di appartenenza di tanti di noi, il confronto nelle sedi sindacali e di partito, l’opportunità per noi giovani di ascoltare da persone sagge ed autorevoli un’analisi che era utile ad orientarsi nelle dinamiche storiche ma anche nell’impegno quotidiano di militanza”.

“Oggi dobbiamo comprendere che è necessario raccontarli meglio questi aspetti, che forse qualcosa si è sbagliato nella trasmissione di determinati valori. E’ un compito che spetta ad ognuno di noi, che ci riguarda tutti, che ci interroga, in particolare nella nostra capacità di trasmettere quei valori ai più giovani. Non è un aspetto secondario, il confronto è fondamentale. Ed è per questo che siamo felici di poter ospitare un dibattito del genere – ha concluso Versace – la presentazione di un testo davvero importante, che prova a spiegare concetti anche complessi con un linguaggio semplice ed accessibile. In questo la Cgil può essere un solido punto di riferimento”.