“Una manovra per la vita” salva i bambini dal soffocamento: il 13 ottobre a Reggio Calabria e in altre 50 piazze italiane

Si chiama “Una Manovra per La Vita” ed è l’iniziativa – promossa dalla SIMEUP (Società Italiana Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica), presieduta a livello nazionale dalla dott.ssa Stefania Zampogna – che dalle ore 10 alle 12.30 di domenica 13 ottobre al Parco Urbano del Tempietto e al centro commerciale di Porto Bolaro a Pellaro, a Reggio Calabria, promuoverà la manovra necessaria a impedire il soffocamento da inalazione di corpi estranei, un fenomeno generato dall’ ostruzione completa delle vie aeree e che in Italia provoca ogni anno la morte di circa trenta bambini.

Al Parco Urbano del Tempietto e al centro commerciale di Porto Bolaro a Pellaro, gli istruttori SIMEUP del centro di formazione provinciale AC Help saranno a disposizione dei cittadini e spiegheranno come eseguire la manovra di disostruzione delle vie aeree in caso di inalazione dei corpi estranei. Lo faranno anche con alcune prove pratiche realizzate con l’ausilio di manichini pediatrici.

“Sempre più spesso – dichiara il Dott. Gianluigi Scaffidi, Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi, Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa locale – vengono descritti incidenti tra le mura domestiche o in ambiente extraospedaliero, situazioni critiche che riguardano bambini vittime di eventi avversi a causa dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo come cibo, palline di gomma, giochi, caramelle che, se non prontamente trattate, in pochi minuti potrebbero evolvere in arresto respiratorio e cardiaco,

Quando c’è ostruzione completa – prosegue il Dott. Scaffidi – i tempi d’azione sono davvero limitati e se si agisce immediatamente, le possibilità di salvare il bambino crescono in modo notevole. Ecco perché – conclude Scaffidi – è opportuno che la manovra di disostruzione da corpo estraneo delle vie aeree sia conosciuta da quanta più gente possibile.”