Cosimo Daniele Bombardieri trionfa aggiudicandosi il primo premio all’Ottava edizione del Concorso “Poesia in musica: verso l’Assoluto di Mauro Crocetta”

Cosimo Daniele Bombardieri si conferma come una delle figure più promettenti nel panorama musicale contemporaneo, vincendo l’Ottava edizione del Concorso Nazionale di Composizione “Poesia in musica: verso l’Assoluto di Mauro Crocetta” con il suo brano Il profumo della terra. Nato nel 1988, Bombardieri è un compositore, direttore d’orchestra, clarinettista e docente che ha saputo distinguersi con opere che combinano una solida formazione accademica con una spiccata sensibilità artistica.

La sua carriera, costellata di successi, inizia nel 2013 con il diploma in Clarinetto presso il Conservatorio di Reggio Calabria, seguito dal diploma accademico di II livello in Composizione. Bombardieri ha ampliato ulteriormente la sua formazione nel 2018 con un diploma in Strumentazione e Direzione per banda presso il Conservatorio di Cosenza e, nel 2021, con un secondo diploma in Composizione a Bergamo. Le sue composizioni hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, dimostrando una versatilità che spazia dalla musica per ensemble alla musica sacra e per banda.

Tra i suoi traguardi, spicca il primo premio al Festival di Musica Contemporanea di Bergamo (2018), il terzo posto al Concorso “Nuove emozioni per il Palato” ,il primo premio assoluto al Concorso Internazionale di Composizione “Città di Albenga” nel 2022 con Crystals ed una menzione speciale in un concorso internazionale tenutosi a New York. Le sue collaborazioni includono prestigiosi festival internazionali e commissioni da parte di istituzioni come la Palanga Town Orchestra e la fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”.

Bombardieri è inoltre una figura attiva nell’ambito organizzativo, essendo direttore artistico di numerosi concorsi, tra cui l’Inno della Vallecamonica, dimostrando la sua capacità di coniugare l’eccellenza creativa con la promozione della cultura musicale.