Bergarè 2024: due vincitori ex-aequo e due menzioni speciali a BERGATHON

Gran lavoro per la giuria del Bergathon che si è trovata a giudicare elaborati di altissima qualità. Alla fine la decisione: sono due i vincitori ex-aequo ma ci sono anche due menzioni speciali.

BERGATHON è il concorso di idee pensato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria rivolto a startupper, imprenditori, tecnici e creativi per far sì che il bergamotto sia un’occasione di crescita e ulteriore sviluppo in un territorio che da sempre detiene il record di produzione.

Hanno partecipato 6 raggruppamenti di imprese. Hanno vinto:

Associazione Formedia con il progetto BERGONAUTI un attrattore digitale che risponde alla domanda dei turisti, che poi vengono canalizzati alla SSEA, per esperienze sensoriali, 5 spazi e 5 sensi. Il progetto riversa questi flussi turistici sul territorio presso i bergamotteti e ogni luogo dove viene commercializzato il prodotto

ex-aequo:

Galluzzo Group srl con AlibergRC che prevede l’utilizzo del pastazzo prodotto di scarto, per un reimpiego nel ettore alimentare come integratore. Il tutto in un packaging innnovativo e informativo.

Pertanto si spartiranno il monte premi di 3000 euro (1500 euro, ciascuno).

L’alto valore degli elaborati ha indotto la Giura ad istituire anche due menzioni speciali a:

A&S PROMOTION per il progetto ReggioCalabriaGuide.it una web app turistica con un servizio di caccia al tesoro multimediale per il turista in base ai suoi tempi, alla sua mobilità e ai suoi interessi, con l’utilizzo dell’AI

Azienda Agricola e non solo ”Grazie Zio Fabio” per il progetto BergaXperience che incrocia turisti e imprese con bergonauti.