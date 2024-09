“Città demaniali e città feudali in Calabria in età moderna. Istituzioni, sistemi produttivi, società”: due giorni di convegni a Gerace

Nei giorni 20 e 21 settembre, rispettivamente a Gerace e Riace, si terranno le Terze Giornate di Studi Storici dal titolo: CITTÀ DEMANIALI E CITTÀ FEUDALI IN CALABRIA IN ETÀ MODERNA. ISTITUZIONI, SISTEMI PRODUTTIVI, SOCIETÀ.

Il convegno si propone di mettere in evidenza il cambiamento avvenuto in età moderna nella concezione spaziale del territorio e del vivere il quotidiano.

«L’iniziativa – ha dichiarato il curatore scientifico Vincenzo Cataldo – intende partire da nuove prospettive, affrontare i problemi storiografici connessi e dare vita a nuovi approcci metodologici su vari temi: quello della “gente comune”; quello dei vertici ecclesiastici; quello dell’organizzazione territoriale operata dall’aristocrazia cittadina».

L’incontro tra storia, storia dell’arte, religione, diritto, sicuramente offrirà una prospettiva, una visione comparativa e nel contempo complessiva per ottenere un originale modello di approccio scientifico-narrativo.

Questo processo di ricostruzione tra le città sottoposte al sistema della feudalità e centri demaniali, si dimostrerà il terreno fertile per lo sviluppo di indagini rivolte alla quotidianità e alla rappresentazione di un mondo dai confini più fluidi.

Di seguito il programma:

Organizzazione: Comune di Gerace, Santuario SS. Cosimo e Damiano Riace

Patrocinio: Regione Calabria, Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Cittadella vescovile di Gerace, Accademia dei Bibliofili

Collaborazione: Soprintendenza Archivistica per la Calabria, Archivio di Stato di Catanzaro, Archivio di Stato di Vibo Valentia

GERACE – venerdì 20 settembre – Sala convegni Museo civico ore 16,30

Saluti:

Rudi Lizzi, sindaco di Gerace

Caterina Capponi, Assessore alla cultura Regione Calabria

Francesco Megalizzi, Soprintendenza Archivistica per la Calabria

Giuseppe Mantella, Direttore Cittadella vescovile di Gerace

Modera

Marisa Larosa, Assessore alla cultura Comune di Gerace

Introduce:

Luca Addante, docente di storia moderna Università di Torino

Relatori:

Francesco Musicò, Società di Storia Patria Savonese, Dal Gran Capitan a Tommaso de Marinis: amministrazione, fisco, successioni feudali in Terranova di Calabria Ultra

Elia Fiorenza, Università della Calabria, L’evoluzione dell’apicoltura nel Mediterraneo: pratiche, innovazioni e trasformazioni socioeconomiche nella prima Età Moderna. Il caso di Crotone e di altri centri calabresi

Vincenzo Cataldo, Università “Magna Graecia” di Catanzaro, La struttura urbanistica di Gerace nel XVII secolo

Attilio Maria Spanò, Storico dell’arte, Insediamento dei Cappuccini a Gerace nel XVII secolo

Letterio Festa, Deputazione di Storia Patria per la Calabria, “Prostrati a’ piè del Real Trono”: l’Università contro il Vescovo. Diritti, privilegi, immunità e usurpazioni nella Calabria Settecentesca

Domenico Romeo, Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Aspetti sociali ed economici di alcuni paesi della Calabria jonica infeudati nel Settecento

RIACE – Sala convegni Santuario SS. Cosimo e Damiano – sabato 21 settembre 2024 – ore 9,00

Saluti:

Don Giovanni Piscioneri, Rettore del Santuario

Domenico Lucano, Sindaco di Riace

Rosada Pezzo, Direttrice Archivio di Stato di Vibo Valentia

Teresa Saeli, Accademia dei Bibliofili

Modera

Giuseppe Caridi, già ordinario di Storia moderna Università di Messina, Presidente Deputazione di

Storia Patria per la Calabria

Introduce

Maria Carmela Spadaro, docente Università “Federico II” di Napoli

Relatori:

Domenico Capponi, Deputazione di Storia Patria per la Calabria, La questione della demanialità: il caso di Stilo e dei suoi casali

Giorgio Metastasio, Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Stilo, la Certosa di Santo Stefano del Bosco e la guerra del grano a metà ‘700

Renzo Valilà, studioso del territorio, Indagini di onomastica nel casale di Riace in Calabria Ultra

Dante Palmerino, Storico dell’Arte cristiana, La Chiesa a S. Pietro di Taverna tra XVI e XVIII secolo. Fonti archivistiche e testimonianze artistiche

Rocco Liberti, Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Giacomo Casanova in Calabria nel 1744

Comunicazioni:

Antonio Finocchiaro, Direttore Archivio Storico Diocesi Locri-Gerace, Fra Gregorio Carafa in un dipinto di Mattia Preti e di Gioacchino Loretta del 1667 nella chiesa di San Nicola ex Aleph in Roccella Jonica

Danilo Franco, Ecomuseologo, L’industria siderurgica nel “Bosco di Stilo” tra Sei e Settecento

Vincenzo De Angelis, Deputazione di Storia Patria per la Calabria, La contea di Bova in età moderna