“Ferdinando I (Ferrante) d’Aragona, re di Napoli”: incontro a Reggio Calabria

Proseguono gli incontri promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con la Biblioteca “Pietro De Nava”, nell’ambito delle manifestazioni di Reggio Estate 2024, dedicati a fatti ed eventi di storia moderna e contemporanea, che si avvalgono del Patrocinio, oltreché del Comune di Reggio Calabria, di quello dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dell’ Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea. Giovedì 12 settembre, presso la Pinacoteca Civica, il Prof. Giuseppe Caridi, storico, già Ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Messina, nonché Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria terrà una lezione sul tema “Ferdinando I (Ferrante) d’Aragona, re di Napoli” (1424 -1494) nel 6^ Centenario della nascita del sovrano aragonese al quale lo studioso reggino ha dedicato una importante biografia di recente peraltro insignita del premio “Città di Amantea” promosso dal locale Rotary Club. Figlio di Alfonso il Magnanimo, Re Ferdinando (Ferrante) è una figura di sovrano alla quale i Reggini dell’epoca devono molto. Il padre infatti consentì che Reggio e il suo territorio metropolitano fossero assoggettati al regime feudale di Alfonso Cardona. Per diciannove anni dunque la Città perse ogni autonomia e libertà (1443-1462) e nonostante le preghiere e le invocazioni dei Reggini restò assoggettata al feudatario al suo successore, il figlio Antonio Cardona, fino a quando Ferrante per compensare la fedeltà dei Reggini alla Casa Aragonese reintegrò la Città nel governo demaniale. Un momento dunque in cui la nostra storia cittadina si incontra e scontra con le complicazioni della “politica internazionale”. All’ incontro porterà i saluti la Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca Pietro De Nava; la Dott.ssa Angela Puleio, Direttrice dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria; il Dott. Vincenzo De Angelis, Presidente del Comitato Provinciale di Reggio Calabria dell’ Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. A condurre e moderare gli incontri il Presidente di Anassilaos Stefano Iorfida,