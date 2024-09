Sezione di Reggio delle Guardie Ambientali d’Italia riceve riconoscimento dall'”Associazione Ancorarte”

La sez. di Reggio Calabria delle Guardie Ambientali d’Italia odv, rende noto, che nella giornata di ieri, la nostra associazione ha ricevuto un importante riconoscimento dall’ “Associazione Ancorarte”, per aver partecipato con i propri volontari all’ ”Estate Gallicese edizione 2024”.

In quest’occasione, i volontari delle Guardie Ambientali d’Italia, hanno prestato un servizio di Safety (sicurezza), garantendo la riuscita della manifestazione senza alcun intoppo.

Ringraziamo il Presidente dell’Associazione Anrarte per il prestigioso riconoscimento, augurandoci una continua collaborazione tra le parti.