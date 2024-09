Siderno: il 3 e 4 settembre l’arte incontra la tradizione con la mostra “Siderno, bellezze colori e tradizioni”

Siamo entusiasti di annunciare la prima edizione di “Siderno, bellezze colori e tradizioni”, una

mostra di pittura e fotografia dedicata a celebrare la bellezza e la storia della nostra amata città.

Per l’occasione sono stati invitati, ad esporre le proprie opere, alcuni tra gli artisti storici di Siderno

ma anche artisti emergenti, che magari si sono appassionati alla pittura proprio grazie alle

meraviglie architettoniche e paesaggistiche del paese.

La mostra, dunque, si colora di storie vecchie e nuove, alle quali verrà dato un volto dagli

espositori:

Damocle Argirò, Giuliano Zucco, Rosanna Trimboli, Stefano De Angelis, Anita Tarzia, Daniele

Saolo, e ancora, Girolamo Gullace, Alberto Trifoglio, Carmelita Caruso, Sabrina Catalano, Samanta

Romeo, Tiziana Zimbalatti e Angela Panetta.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Cittadina e dall’associazione Fidapa, sezione Siderno, con il

patrocinio del Comune, e si svolgerà il 3 e 4 settembre, presso la nostra sede, in via Lungomare,

dalle ore 17 alle ore 24.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.