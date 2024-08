Il 27 agosto a Pazzano la presentazione del libro “Le Regie Ferriere di Mongiana”

Martedì 27 agosto, alle ore 21:00, nella storica Piazza Vittorio Veneto di Pazzano, si terrà la presentazione del libro “Le Regie Ferriere di Mongiana: Un modello d’eccellenza industriale o un’occasione economica mancata dallo Stato unitario?”, scritto da Elia Fiorenza. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Pazzano, promette di essere un’importante occasione di riflessione storica e culturale, richiamando l’attenzione su un capitolo cruciale della storia industriale del Sud Italia. La serata sarà inaugurata dai saluti del Sindaco di Pazzano, Franco Valenti, e dalla Presidente della Pro Loco, Teresa Gozzi. La discussione sarà introdotta e moderata da Lorenzo Vasile, dottore in Giurisprudenza, che guiderà i partecipanti attraverso le tematiche affrontate nel libro, esplorando il significato e l’eredità delle Regie Ferriere di Mongiana. Tra i relatori, interverrà Raffaele Mammoliti, Consigliere Regionale del Partito Democratico, che offrirà una prospettiva politica e sociale sull’argomento, ponendo l’accento sull’importanza di recuperare e valorizzare il patrimonio storico del Mezzogiorno. Danilo Franco, ecomuseologo, arricchirà la discussione con una disamina tecnica e storica delle Regie Ferriere, analizzando come queste strutture industriali rappresentassero un esempio avanzato di produzione metallurgica durante il periodo borbonico. Il cuore della serata sarà l’intervento dell’autore, Elia Fiorenza, docente a contratto e assegnista di ricerca presso l’Università della Calabria, che approfondirà la sua tesi sulle Regie Ferriere di Mongiana. Durante la presentazione, verrà proiettato il documentario “Mongiana e le Miniere di Pazzano”, un’opera che offrirà uno sguardo visivo e coinvolgente sulla storia industriale della zona, illustrando le potenzialità inespresse di un territorio che un tempo fu il cuore pulsante dell’industria borbonica. La serata si preannuncia come un’importante opportunità per approfondire la conoscenza della storia locale e riflettere sulle occasioni economiche che sono state, e potrebbero ancora essere, alla portata del nostro territorio.