Sulle orme del maestro Correale: tutta la cerimonia sarà nel cortile della Biblioteca Comunale di Siderno

Sono 18 gli artisti che prenderanno parte al concorso di pittura estemporanea in ricordo dello scultore Giuseppe Correale, la cui cerimonia di premiazione avrà luogo domani sera, venerdì 23 agosto, alle ore 21 nel cortile della biblioteca di via Reggio e non, come precedentemente previsto, nella villetta tra via dei Colli e via Roma.

Le opere verranno esaminate nel pomeriggio da una qualificata giuria composta da esperti, artisti, docenti e rappresentanti istituzionali dopo che in mattinata, dalle 9:30 alle 10:30 si sarà proceduto alla registrazione delle tele e alla loro vidimazione e alla successiva realizzazione, negli angoli della città scelti dagli autori, dei quadri ispirati alle creazioni dello scultore sidernese.

Al primo classificato andrà un premio in denaro di 600 euro; 400 al secondo e 250 al terzo. Oltre alle menzioni speciali, è previsto un premio di 100 euro per la categoria dei ragazzi da 9 a 14 anni.

Particolarmente attesa, infine, la doppia apertura straordinaria (con esposizione delle opere originali) del laboratorio del Maestro Giuseppe Correale di via Paolo Romeo: venerdì 23 dalle 19 alle 21 e sabato 24 dalle 19 alle 24.