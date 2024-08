Siderno, il 14 agosto torna il “Ballet Tour” per la sua II edizione

Anche quest’anno Ida Gerasolo, fondatrice e direttrice artistica dell’International Dance Academy di Toronto, in collaborazione con la Hart dance, torna in Italia per la seconda edizione del “Ballet Tour”.

L’i.d.a. è stata istituita nel 2012, nel cuore di Port Credit, vicino Toronto ed è focalizzata nella formazione di ballerini classici.

La Hart dance invece, nasce nel 2020 dall’idea di Martha Hart, ballerina di esperienza decennale che collabora da tempo con l’i.d.a.; l’obiettivo è quello di far incontrare e cooperare ballerini con diversi background tecnici, e utilizzare la danza come strumento per creare una solida community.

Lo spettacolo, che avrà luogo mercoledì 14 agosto, a partire dalle ore 21:30, in Piazza Portosalvo a Siderno, porterà in scena l’alternarsi di due diversi stili, classico e moderno, con l’obiettivo di trasmettere eleganza e leggerezza ma anche grinta ed energia.

L’evento, realizzato in partnership con la Pro Loco Cittadina e con il Patrocinio della Città di Siderno, non mancherà di fantasia e originalità.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare