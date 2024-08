Cittanova: termina l’Estate Ragazzi 2024

«L’Associazione San Girolamo conferma ancora una volta con azioni concrete, progetti e risultati tangibili la bontà del percorso pastorale, socioculturale e formativo messo in campo in questi anni». È quanto affermato da Giuseppe Corica, Presidente della brillante realtà associazionistica che opera in seno alla Parrocchia San Girolamo di Cittanova, al termine dell’Estate Ragazzi 2024: tre settimane di attività dedicate a giovani e giovanissimi e animate da decine di volontari che hanno ribadito il loro impegno per la realizzazione di un percorso mirato alla crescita della Comunità.