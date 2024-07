Reggio: il Circolo Culturale “L’Agorà” celebra il grande Corrado

“1924-2024: nel centenario della nascita di Corrado” è il titolo della conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Nel corso della giornata di studi, organizzata dal sodalizio reggino, saranno oggetto di analisi diverse cifre, relative al noto presentatore Corrado Mantoni, in arte Corrado. Dalla radio al grande successo in televisione grazie a programmi come “Buona domenica”, “Fantastico” e “La Corrida”. Classe 1924, Corrado è nato il 2 agosto a Roma da genitori di origini marchigiane. Dopo aver conseguito il diploma si iscrive alla Facoltà di giurisprudenza, ma non completa gli studi visto che si appassiona al mondo della televisione. Inizia la sua carriera come speaker complice un’ottima dialettica e dizione, ma poco dopo diventa conduttore. Viene scelto per sostituire Silvio Gigli e con i suoi programmi nazionalpopolari come “Rosso e Nero” e “Radio Naja” rivoluziona lo spettacolo radiotelevisivo italiano. Non solo conduttore, visto che Corrado si fa apprezzare come doppiatore fino alla svolta quando diventa il presentatore ufficiale della televisione italiana. Sono gli anni anche di Mike Bongiorno, conduttore di Sanremo e dei quiz, con cui nasce una forte complicità mai sfociata in rivalità. Sono tanti i programmi condotti da Corrado: L’amico del giaguaro, Controcanale, Il Tappabuchi, La prova del nove e La Corrida radiofonica. Seguono “Canzonissima”, la creazione di “Domenica in…” La carriera di Corrado Mantoni è legata a programmi cult della televisione italiana come “Fantastico” con Raffaella Carrà e Gigi Sabani, ma anche “Ciao Gente” fino a “Buona Domenica” con Maurizio Costanzo. Nel 1986, anno storico della rivoluzione, il conduttore porta in TV “La Corrida”, per oltre dieci anni. Oramai è una vera e propria icona del mondo della televisione, a detta di Mike Bongiorno: è il papà della televisione italiana. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi nel corso della giornata di studi, organizzata dal sodalizio culturale reggino, che ha registrato la presenze, in qualità di graditi ospiti, della ricercatrice toscana Elena Pierotti e del Vice Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà” Antonino Megali, che nel corso della giornata di studi ne hanno ricordato le doti umani ed artistiche.La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 2 agosto.