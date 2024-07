L’Associazione BeCal presenta Il Webinar su L’Intelligenza Artificiale & l’Etica: una discussione tra implicazioni ed opportunità. La discussione avrà luogo online il 27 luglio alle 10.30

In un’epoca in cui la fiducia nelle decisioni automatizzate è fondamentale, comprendere le modalità e le motivazioni che guidano gli algoritmi è essenziale. Sulla base di questa consapevolezza si basa il webinar “L’Intelligenza Artificiale & l’Etica” promosso dall’Associazione BeCal APS, che si terrà il 27 luglio 2024, alle ore 10:30. L’iniziativa sarà una discussione stimolante sull’Intelligenza Artificiale (IA) e le sue implicazioni etiche, un tema che susciterà un vivace dibattito tra esperti del settore e partecipanti.

Ospiti ed Interventi:

Il webinar vedrà la partecipazione del dottore di ricerca Francesco Curia (responsabile dell’area di intelligenza artificiale presso Deas S.p.A con diverse pubblicazioni nel settore), del Professore Straordinario Pál Ottó Harsányi Facoltà di Teologia presso la Pontificia Università Antonianum di Roma e della dottoranda di ricerca Mariagrazia Marisei (Già specializzata in medicina legale e segretario della consulta nazionale dei giovani medici legali universitari) che si occupa di ricerca in ambito di telemedicina e sicurezza delle cure, che condivideranno le loro preziose esperienze e visioni sul futuro dell’IA e le sue implicazioni etiche. I relatori, sollecitati dalla moderazione del socio di BeCal Francesco Custureri, aiuteranno ad esplorare in modo semplice e accessibile il concetto di “umanizzazione” dell’IA, svelando ciò che si cela dietro le sue applicazioni più avanzate.

L’Associazione BeCal vuole porre attenzione al concetto di “Man in the Loop”. Questa filosofia sottolinea la necessità della centralità dell’intervento umano nei processi decisionali dell’IA, garantendo un controllo e un’interpretazione umana delle azioni della macchina. Ciò conduce non solo una maggiore trasparenza, ma anche un livello di responsabilità e controllo fondamentale, soprattutto in settori delicati come la sanità.

La partecipazione è gratuita, ma richiede una registrazione anticipata. Gli interessati possono iscriversi presso il seguente form onilen [https://forms.gle/uYnmeYfLkARkomeb9] o contattando il coordinamento dell’evento all’indirizzo email associazionebecal@gmail.com.