A Terranova Sappo Minulio la “Sagra del Tartufo”

L’attesa è finita. Questa sera Terranova Sappo Minulio ospiterà l’evento “Sagra del Tartufo”: il gelato di Pizzo Calabro conosciuto in tutto il mondo. A partire dalle 20,00, ora di apertura degli stand, la suggestiva Piazza XXIV Maggio si trasformerà in un ritrovo di bellezza e gusto incastonato nel cuore pulsante della Piana.

L’evento è organizzato e promosso dal Comune di Terranova Sappo Minulio in collaborazione con l’Associazione Culturale “Calabria Eventi e non solo” e “Antica Gelateria di Pizzo”.

Un’occasione straordinaria per la storica cittadina guidata dal Sindaco avv. Ettore Tigani di mettere in mostra le sue bellezze e le sue potenzialità. «Valorizziamo il nostro territorio attraverso le eccellenze calabresi conosciute in tutto il mondo – ha affermato il Primo Cittadino -. A tutti i protagonisti di questo appuntamento un sentito grazie. Con l’unione di intenti e la condivisione degli obiettivi si possono raggiungere risultati importanti. A Terranova siamo al lavoro per tagliare questi traguardi virtuosi».