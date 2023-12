Arriva a Reggio Calabria il primo MediaWorld “smart“ della regione

MediaWorld, insegna leader nella distribuzione di prodotti di elettronica, ha inaugurato oggi a Reggio Calabria, in Corso Giuseppe Garibaldi 375, il primo MediaWorld Smart della Calabria, il concept retail di prossimità che rientra nella strategia di sviluppo ed espansione in chiave omnicanale dell’insegna; una strategia che risponde alle nuove esigenze dei consumatori e che consolida la presenza di MediaWorld, portando a 4 i punti vendita presenti in regione.

A presenziare alla visita in anteprima e alla cerimonia di taglio del nastro, a sottolineare l’importanza dell’occasione non solo per MediaWorld ma anche per la città, è intervenuto, assieme ai Regional Sales Manager Davide Stanchi e Katia Stellacci, il Sindaco Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Con l’apertura del negozio Smart, MediaWorld valorizza al massimo la propria proposta omnicanale e arriva per la prima volta nel cuore della città, offrendo un luogo che favorisce un contatto diretto e quotidiano con i clienti e che si qualifica come presidio di innovazione, in grado di offrire servizi di consulenza tecnologica, set-up dei prodotti e assistenza qualificata. Il negozio, inoltre, integrato al canale di e-commerce, consente di offrire ai reggini molteplici opportunità ed esperienze di acquisto, tra le quali, ad esempio, la possibilità di finalizzare l’ordine attraverso i servizi di pick-up e pick&pay. I visitatori del negozio Smart troveranno in esposizione un assortimento altamente selezionato di numerose categorie di prodotto e avranno a disposizione due postazioni di “Scaffale Infinito” che consentirà di trovare, selezionare e acquistare anche tutti i prodotti non esposti, direttamente in store. In aggiunta, contestualmente all’apertura del nuovo negozio di Reggio Calabria, MediaWorld lancia una novità assoluta nel settore dell’elettronica di consumo: il servizio di pick-up anche in 30 minuti[1]. Ordinando su www.mediaworld.it e tramite app MediaWorld, i clienti potranno acquistare online e ritirare gratuitamente in negozio già 30 minuti dopo la conferma dell’ordine, evitando code e potendo così ottimizzare tempi e tragitti, soprattutto in un periodo intenso come quello dello shopping natalizio. Infine, presso il MediaWorld Smart, la relazione con il cliente e la consulenza personalizzata sono centrali, per questo motivo all’interno del negozio è presente uno Smartbar, grazie al quale i clienti potranno acquistare prodotti preconfigurati, personalizzarli e avere accesso ai servizi di riparazione smartphone, così come ricevere un aiuto professionale per gestire al meglio tutti i dispositivi.

Il MediaWorld Smart di Reggio Calabria va ad impiegare 9 persone provenienti dal territorio, di cui 5 nuovi ingressi, già pronti a dare consulenza e supporto ai concittadini.

“Il format Smart porta i servizi e l’assortimento tecnologico MediaWorld sotto casa dei cittadini di Reggio Calabria” Afferma Guido Monferrini, Amministratore Delegato MediaWorld “Grazie alla nostra offerta omnicanale, infatti, tutti i prodotti presenti nel nostro eCommerce sono disponibili a pochi passi da casa. Inoltre, grazie al servizio di pick-up in 30 minuti, sarà possibile acquistare online e ritirare direttamente nel negozio in centro: una comodità assoluta soprattutto nel periodo di acquisti natalizi e corse all’ultimo regalo”

In occasione del giorno dell’inaugurazione sarà possibile acquistare con la speciale promozione “NO IVA” per i titolari della card gratuita MediaWorld Club, mentre dall’8 sarà attiva la promo nazionale sottocosto fino al 16 dicembre.

MediaWorld

Prima catena di elettronica di consumo in Europa con oltre 1000 megastore, MediaMarktSaturn Retail Group opera in Italia con l’insegna MediaWorld, leader di settore nel Paese. Attualmente MediaWorld è presente con 130 punti vendita collocati su tutto il territorio nazionale.

[1] Sono esclusi dal servizio i prodotti voluminosi (grandi elettrodomestici, condizionatori e TV sopra i 43”), le prevendite games e i lanci di nuovi prodotti a disponibilità limitata