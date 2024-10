Crotone: provvedimenti viabilità cittadina per l’inaugurazione del teatro comunale “Vincenzo Scaramuzza”

Al fine di consentire l’inaugurazione del nuovo Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– istituire il divieto di sosta con rimozione coatta, ad eccezione delle autorità civili e militari, dalle ore 15:30 alle ore 22:00 del 7 ottobre 2024, in via Nuova Poggioreale da piazza Pitagora fino all’incrocio con la 2^ Traversa Reggio

– istituire il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 15:30 alle ore 22:00 del 7 ottobre 2024, in via A. Daniele da via Nuova Poggioreale fino all’incrocio con la via A. Tedeschi

– istituire il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 15:30 alle ore 22:00 del 7 ottobre 2024, in via E. Scalfaro da via A. Tedeschi fino al muretto di contenimento di via Nuova Poggioreale.