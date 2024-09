Crotone: ecco il programma di “Oktober Friends”

Il Comune di Crotone, nell’ambito degli eventi di Crotone Autunno Insieme, ha patrocinato e sta coordinando attraverso l’assessorato al Turismo, il Programma OKTOBER FRIENDS proposto dall’associazione Amici del Tedesco con il coinvolgimento della Basilica Cattedrale Parrocchia San Dionigi, Pro Loco, Fondazione Santa Critelli, Confcommercio, Fenimprese, Confartigianato, Alfa 21, Global Cruise Port e le associazioni Multitracce e Nui subba u Casteddu.

Con OKTOBER FRIENDS si rafforza il tavolo di collaborazione attivato dall’assessorato al turismo tra le associazioni ed enti afferma l’assessore Maria Bruni- finalizzato alla programmazione coordinata di eventi e manifestazioni nella Città di Crotone. Ciascun ente, per il periodo autunnale, aveva in programma una serie di iniziative autofinanziate- comunica la Bruni-, da realizzare da ottobre in poi ma senza avere conoscenza di quanto stava già programmando sia l’amministrazione comunale sia le altre associazioni. Invece, con questo tavolo, aperto a tutte le associazioni e comitati di quartiere che ne vorranno far parte, le varie iniziative sono presentate a questo tavolo, discusse e sono state condivise modalità di svolgimento, servizi, infrastrutture e le date in modo da distribuirle nell’intero mese.

Questa collaborazione è stata frutto di incontri al fine di dare organicità agli eventi ed ottimizzare le forze di ognuno per avere il massimo risultato: consentire di far “vivere la città” ai crotonesi ed ai visitatori, anche nei mesi autunnali e invernali e incrementare l’economia.

Anche la Basilica Cattedrale è coinvolta nel partenariato, in modo particolare in Degustazione dei cavatelli: preparazione e assaggi, il 5 e 6 ottobre, in Piazza Immacolata. L’incasso sarà devoluto alla Casa dell’ascolto della Basilica per supportare le famigli piu bisognose; fortissima la generosità delle associazioni del commercio e dei loro associati- afferma la Bruni- a conferire, gratuitamente, tutto quanto occorrerà per la preparazione e degustazione. Per la gioia dei bambini lungo via Vittorio Emanuele gireranno i personaggi di Walt Disney e volontari che indosseranno i costumi della tradizione crotonese. Sempre il 6, alla mattina si terrà il tour culturale Sulle orme di San Dionigi ed al pomeriggio “Viaggio in arberia crotonese, esperienze uniche per un turismo consapevole”. Il 7 ci sarà la premiazione dei vincitori della II edizione del premio castello di Crotone

Il mese di ottobre è anche la festa di San Dionigi e arriverà l’AIDA BLU ed è stata organizzata una cerimonia di benvenuto ai crocieristi che assisteranno alla benedizione delle sementi e mezzi agricoli.

Anche Piazza Castello avrà la sua animazione, sabato 12 ottobre alle 17.00 con Castellani in festa; non mancheranno gli eventi sportivi, il 15 con il beach volley delle nazioni sul lungomare e giorno 16 la pedalata dell’amicizia tra Crotone ed Hamm ed alla sera un concerto in piazza Immacolata. Il mese di ottobre si concluderà, alle 18.00 con una visita guidata centro storico con traduzione simultanea in varie lingue.