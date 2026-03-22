Cleto, prima presentazione all’estero per la casa editrice Officine editoriali di Marco Marchese

Officine editoriali da Cleto esiste da pochi anni, ma tanto è bastato per lasciare un’impronta indelebile nel campo dell’editoria calabrese e italiana.

Motivo? La casa editrice cletese non è attenta alla mera quantità di libri pubblicati, ma cura con meticolosità la qualità di ciò che si pubblica che viene coltivato con dedizione, con passione, competenza e visione.

Giovedì scorso , 19 marzo 2026, è stato un giorno da evidenziare sul calendario per la casa editrice calabrese. Per la prima volta, Officine editoriali da Cleto ha presentato un libro all’estero e l’ha fatto a Umago in Croazia, presso la comunità italiana “Fulvio Tomizza”. Il libro presentato è quello di Emiliano Fabac dal titolo “Il vento di Paolia”. Ha detto l’autore: “Il vento di Paolia continua a soffiare e io sono felice di seguirne la direzione. Quando ho scritto questo libro non immaginavo che il suo vento potesse arrivare fino a qui. E invece eccoci: una nuova tappa, nuovi incontri, nuove storie da condividere. Ringrazio la Comunità degli italiani di Umago e Officine editoriali da Cleto”.

Risultato: emozioni fortissime, grande successo di pubblico e calorosa accoglienza della comunità croata.

Il responsabile di Officine Editoriali da Cleto è felice perché restituisce della Calabria una bellissima immagine: “Felice per questa prima presentazione all’estero, felice perché stiamo lanciando la nostra micro rivoluzione gentile nell’editoria italiana. I libri che pubblichiamo fruibili in modo ottimale sul telefonino, anche in formato audiolibro e disponibili in oltre 50 lingue.”

Cleto: spesso le piccole comunità sanno fare grandi cose.