Talent Garden Cosenza ospita la Global Game Jam 2025: il più grande evento mondiale per lo sviluppo di videogiochi

Dal 24 al 26 gennaio 2025, Talent Garden Cosenza, in partnership con Otakube e Cosenza Comics and Games, ospiterà la Global Game Jam, il più grande evento al mondo dedicato alla creazione di videogiochi. Un’occasione imperdibile per chi si occupa di sviluppo, game design, grafica 2D/3D, sound design o storytelling, che avranno 48 ore per creare un videogioco da zero, lavorando in team all’interno di un ambiente stimolante e collaborativo.

Un’esperienza immersiva con supporto di esperti e aziende del settore

I partecipanti saranno affiancati da mentor esperti, professionisti e professioniste del settore provenienti da aziende di rilievo come 3D Research, Alma Software, ACGames e Goodwill, nonché dall’Università della Calabria. Questi esperti offriranno supporto e consigli durante tutto lo sviluppo, aiutando i team a trasformare le proprie idee in realtà.

Il programma dell’evento

L’evento avrà inizio venerdì 24 gennaio alle ore 17:00 con la presentazione ufficiale e la rivelazione del tema segreto, su cui tutti i team dovranno basare il proprio gioco. Da quel momento, i partecipanti avranno 48 ore no-stop per sviluppare il loro videogioco, collaborando con il proprio team e sfruttando le diverse competenze messe in campo.

L’evento si concluderà domenica 26 gennaio alle ore 17:00 con la presentazione pubblica dei progetti sviluppati, seguita dalla premiazione del miglior videogioco realizzato. A chiusura dell’evento, i partecipanti e il pubblico potranno prendere parte a un aperitivo e sessione di networking, con la possibilità di provare i videogiochi creati durante la jam.

Comfort e spazi dedicati ai partecipanti

Talent Garden Cosenza metterà a disposizione i suoi spazi di coworking, garantendo un ambiente accogliente e funzionale per i partecipanti. Saranno forniti cibo e acqua per tutta la durata dell’evento e, chi ne avrà bisogno potrà riposare o dormire direttamente in sede, rendendo l’esperienza ancora più immersiva.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione attraverso il Google Form disponibile qui: https://bit.ly/GGJ-2025. I posti sono limitati, quindi si consiglia di iscriversi il prima possibile per assicurarsi un posto.

Chiunque voglia assistere alla presentazione finale e provare i videogiochi realizzati avrà la possibilità di farlo domenica 26 gennaio. Il link per la registrazione alla premiazione sarà pubblicato nei prossimi giorni sui canali ufficiali di Talent Garden Cosenza.

Talent Garden Cosenza: un hub per l’innovazione e la creatività

Talent Garden Cosenza è uno spazio di coworking e innovazione che ospita professioniste, professionisti e startup del settore digitale e tecnologico. Con un ambiente dinamico e collaborativo, favorisce la crescita di talenti e idee, offrendo eventi, formazione e networking per la community tech e creativa.