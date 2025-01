Zumpano: l’arte circense incontra la solidarietà

L’arte circense incontra la solidarietà. Succede a Zumpano grazie all’Internazionale Happy Circus che fino al 13 gennaio proporrà, negli spazi antistanti al Centro commerciale, un fantastico show di acrobazie con l’acqua e che ha deciso di devolvere parte dell’incasso di uno spettacolo a tre associazioni che operano sul territorio cosentino.

Lo spettacolo, con oltre 100mila litri di acqua danzante, acrobati, clown e giocolieri e senza la presenza di animali, la cui parte di ricavato andrà a sostenere il volontariato, è quello di giovedì 9 gennaio, alle ore 17.30.

Le associazioni coinvolte sono Punto e a Capo APS, fondata e gestita da genitori e tutori di persone con sindrome di Down, che ha come fine prioritario l’integrazione sociale e lo sviluppo delle potenzialità delle persone con sindrome di Down, accompagnando adolescenti e giovani nella crescita della propria autonomia e nell’entrata nella vita adulta; l’ETS ASD Totò For Special Ones che propone attività sociali, educative e sportive, volte a favorire il miglioramento del benessere psico-fisico di ragazzi che presentano una qualsiasi forma di disabilità fisica o intellettiva – relazionale e La Crisalide, organizzazione che promuove progetti educativi ed interventi abilitativi nel campo della disabilità, prestando particolare attenzione ai disturbi generalizzati dello sviluppo.

Partecipare all’evento permetterà allo spettatore di vivere un’esperienza nuova ed entusiasmante e, allo stesso tempo, di contribuire a finanziare le attività delle tre associazioni.