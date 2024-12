Mentre librerie e biblioteche chiudono, continua a Belvedere Marittimo impegno di Coccole Books: resistere con storie e narrazioni

Uno, due, tre, quattro, 20 eventi. Tanti quanti sono gli anni di impegno e responsabilità sociale che la casa editrice indipendente Coccole Books, specializzata in letteratura per bambini e ragazzi, continua a portare avanti con passione e determinazione. In un mondo dove biblioteche e librerie, presidi culturali preziosissimi, chiudono i battenti, la sfida dell’esperienza culturale di Belvedere Marittimo era e resta quella di resistere alle trasformazioni tecnologiche e sociali attraverso il patrimonio delle parole ed il valore della narrazione scritta, strumenti per formare generazioni di lettori capaci di comprendere il mondo.

VENTENNALE CASA EDITRICE CELEBRATO AD ALTOMONTE

L’anno di Coccole Books si è chiuso con una speciale cena aziendale ospitata dall’Hotel – Ristorante Barbieri di Altomonte alla quale Ilario Giuliano e Daniela Valente, hanno invitato a partecipare autori, illustratori, docenti, dirigenti, giornalisti, librai, rappresentanti della filiera del libro in Calabria e direttori di biblioteche con cui hanno collaborato dal 2004 ad oggi.

PIÙ DI 200 PROGETTI NELLE SCUOLE

Nel corso dell’evento al quale ha partecipato anche la Famiglia Rubbettino, legata a Coccole Books da rapporti di collaborazione, sono stati condivisi i numeri ed i risultati conquistati in questi anni: più di 200 progetti nelle scuole, nei comuni e nelle librerie, laboratori creativi, incontri con autori, letture animate.

OLIMPIADI DEL LIBRO RESTA FESTIVAL PIÙ LUNGO CHE C’È

Le Olimpiadi del Libro, il festival più lungo che c’è, che parte a settembre e si conclude a giugno, anche quest’anno ha raggiunto numeri record: oltre 40 scuole coinvolte sull’intero territorio regionale, 12 mila piccoli e piccolissimi lettori, dall’infanzia, passando dai banchi del quinquennio della primaria a quelli occupati dai più grandi delle superiori di primo grado e quest’anno anche dalle superiori di secondo grado, 16 autori.

CULTURA DEL LIBRO, IMPEGNO ITINERANTE

Dal Children’s Book Fair di Bologna dove Coccole Books ha ospitato anche Taurianova Capitale del Libro 2024, alla grande festa del libro per ragazzi tenutasi a Zafferana Etnea, in Sicilia; dalla partecipazione allo Street Book Day di Bagnara Calabra, all’evento ospitato dal Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, passando dal Festival del Libro per ragazzi di Acri, all’interno del più prestigioso Premio Vincenzo Padula. E poi i corsi di formazione sull’importanza della letteratura per ragazzi; la donazione di 25 volumi per il reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina; i riconoscimenti; l’apprezzamento per il primo albo illustrato de La Notte di Natale di Vincenzo Padula; lo speciale concerto di Natale nella Basilica di S.Angelo. Sono, questi, solo alcuni dei momenti che hanno scandito l’anno di Coccole Books itinerante nei territori e oltre i confini regionali per continuare a promuovere la cultura del libro e della lettura.