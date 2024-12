Entra nel vivo l’edizione invernale di Rural Food Festival

Dopo la prima giornata di condivisione e visite nelle aziende agricole del territorio, l’edizione invernale di Rural Food Festival entra nel vivo e lo fa sempre in sella alla bicicletta, scelta come elemento distintivo di una edizione sempre più sostenibile e che vuole valorizzare il cicloturismo che nel Parco nazionale del Pollino è diventato un grande attrattore grazie alla presenza della ciclovia del Parchi e dei tratti comunali che legano insieme Castrovillari, Morano Calabro e Mormanno.

Sarà questa volta il centro storico della città ad essere attraversato dalla allegra carovana su due ruote della Castrobike con una pedalata che da piazza municipio muoverà i bikers verso la parte antica dell’abitato fino a Largo Castello Aragonese, VIa Santa Maria del Castello, Largo Protoconvento dove la sosta permetterà di scoprire anche il sistema museale di Castrovillari. Il tour in bici ritornerà a piazza municipio per un finale goloso con la degustazione di “vecchiaredde” a cura del centro anziani.

Poi nel pomeriggio si potrà visitare l’azienda agricola Campotenese, realtà cooperativa ormai consolidata dell’altopiano che da accesso al Parco del Pollino versante calabro con una visita alle stalle e al caseificio e degustare sul posto salumi e formaggi. La sera invece La Taverna degli Ammirati, nuovo ingresso della guida Osterie d’Italia di Slow Food ospiterà la presentazione del volume e la cena proposta dal cuoco Luigi Ammirati con i piatti distintivi della cucina territoriale e l’abbinamento con i vini dell’Azienda Agricola Carlomagno di Civita nuovo ingresso nella guida Slow Wine.

Poi tutti in piazza a partire dalle 22:00 con il concerto del frontman Giuliano Palma, tra i fondatori alla fine degli anni ’80 di Casino Royale che nel 1999 ha deciso di scegliere la carriera da solista per dedicarsi al suo side-project i Bluebeaters. I suoi album di successo lo hanno portato ad avere diverse collaborazioni con artisti italiani. “Musica amara” – questo il titolo della serata – permetterà di poter degustare, nei locali del centro cittadino, amari e spirits calabresi durante lo svolgimento del concerto.

Tutti i giorni poi attività collaterali (su prenotazione) permetteranno di conoscere da vicino produttori locali e dei territori attorno a Castrovillari in un’ottica diffusa di promozione dell’enogastronomia del Pollino. Dall’azienda casearia Dolci Pascoli a Morano Calabro, con la visita e l’assaggio di formaggi presso il punto vendita, alla Società Agricola Campotenese dove oltre ai formaggi e la visita aziendale si degusteranno anche i salumi prodotti a metro zero. E ancora la Cipolla Bianca di Castrovillari grazie all’incontro con l’azienda agricola Bastunu, la passeggiata tra i campi dell’ecotipo locale e la degustazione di alcuni preparati a base di cipolla. Per chi invece ama l’olio l’azienda agricola Rubino permetterà di passeggiare tra gli uliveti del presidio Slow Food degli olivi secolari della Dolce di Rossano e degustare la merenda di un tempo a base di pane e olio. E poi Saracena con il suo Moscato Presidio Slow Food, con gli assaggi nelle cantine Feudo Dei Sanseverino e Viola.