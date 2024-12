Natale di scoperta e sapori a Belvedere Marittimo

Nel suggestivo borgo di Belvedere Marittimo, la magia del Natale si intreccia con la valorizzazione delle tradizioni locali e dei sapori autentici della Calabria. Il 26 dicembre, dalle 12:00 alle 18:00, il centro storico ospiterà “Belvedere Borgo Divino”, un evento enogastronomico pensato per celebrare le festività natalizie attraverso un percorso di gusto e cultura.

Ideato e curato dai ristoratori locali – Vintage Paninari Gourmet, Osteria Vistamare, QB Food Lab & Spirit, Passato e Presente, e Sapori & Saperi – questo percorso è un omaggio alla cultura e ai sapori del territorio. Protagonisti indiscussi del percorso saranno i piatti preparati con materie prime del territorio. La cipolla di Tropea, il pecorino crotonese, la ‘nduja di Spilinga e il caciocavallo silano DOP sono solo alcune delle eccellenze che arricchiranno le degustazioni. Non mancheranno i salumi di suino nero e un dolce a base di melassa di fichi bianchi di Cosenza, offrendo una narrazione gastronomica che parla di identità e tradizione.

Oltre al gusto, l’evento vuole celebrare l’essenza del borgo. Camminando lungo i vicoli, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, dove ogni angolo racconta storie di vita, tradizioni e cultura. Ogni scorcio, ogni piazzetta, si trasforma in un viaggio visivo ed emozionale, un’occasione per riscoprire il patrimonio storico di Belvedere Marittimo e lasciarsi avvolgere dalla sua bellezza intramontabile.

Ogni portata sarà abbinata ai vini scelti con cura da ciascun ristorante. Le cantine Russo&Longo, Spadafora, Rizzo, Bruni e DonnaFidelia porteranno in tavola il meglio della tradizione vinicola calabrese, accompagnando i visitatori in un viaggio di gusto e profumi.

Passeggiare per le stradine del borgo durante il Natale è un’esperienza che scalda il cuore. Le viuzze illuminate, le piazzette nascoste e i dettagli architettonici raccontano storie di un tempo che sembra essersi fermato, creando un’atmosfera che invita a rallentare e immergersi nella magia delle feste. Qui, il Natale diventa non solo celebrazione, ma anche contemplazione: un momento per lasciarsi incantare dalla semplicità e dall’eleganza del borgo.

La giornata culminerà con un concerto live presso il locale Mocivò, che aggiungerà note di festa a un evento già ricco di emozioni. Con un costo di 30 euro, i partecipanti potranno gustare cinque vini e cinque piatti, mentre chi preferisce una singola degustazione potrà farlo al prezzo di 10 euro. Ogni partecipante riceverà un calice da degustazione con una cauzione di 5 euro, restituita alla fine del tour.

Belvedere Borgo Divino non è solo un evento enogastronomico, ma un invito a condividere momenti autentici in un luogo che sa emozionare e sorprendere. Una festa per i sensi, nel cuore di un borgo che incanta.