Siglata convenzione tra Comune di Chiusi della Verna e Fondazione “Paolo di Tarso” per la digitalizzazione dei Beni Culturali e dei luoghi di San Francesco di Assisi

Il Comune di Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo, Comune delle Stimmate di S. Francesco – Città della Pace e dei Diritti Umani, guidato dal Sindaco Giampaolo Tellini, è sempre avanti e si è unito con la Fondazione Culturale “Paolo di Tarso”, con competenze esclusive nella digitalizzazione e valorizzazione dei beni culturali.

L’accordo prevede l’avvio di una collaborazione e progettualità permanente su attività di interesse nel campo dell’alta formazione, digitalizzazione, promozione, valorizzazione del Patrimonio Culturale, storico artistico, architettonico, paesaggistico, archeologico, ambientale, naturale e librario di pregio anche a tutela da potenziali calamità naturali e in particolare l’istituzione di un “Polo per la digitalizzazione di Beni Culturali e Librari”, riferimento in ambito regionale e nazionale.

La Fondazione “Paolo di Tarso” è stata sul territorio proprio con il Segretario Generale e Responsabile dell’Area Progetti dott. Fabio Gallo, con la Coordinatrice delle attività Dott.ssa Eleonora Cafiero e con il Presidente Dott.ssa Viviana Normando.

Accompagnati dal Sindaco Giampaolo Tellini e accolti dai Frati Minori del Santuario della Verna, dal Padre Guardiano Fr. Guido Fineschi e da Fr. Michele Pini, hanno già iniziato la prima fase del lavoro ed è nato un primo capolavoro, stavolta, per la promozione del “Brand Chiusi della Verna”, a testimonianza dell’Ottocentenario delle Stimmate, in preparazione alle celebrazioni del “Cantico delle Creature” e con uno sguardo, impegno e attività attenti ai Comuni in cui è nato e ha vissuto S. Francesco, come Assisi, e alla rete degli altri Comuni, con Chiusi della Verna capofila. La Fondazione ha realizzato questo primo intervento anche grazie ai suoi esperti del Polo che ha recentemente istituito nel Borgo antico di Castrolibero.

Ricordiamo che la Fondazione “Paolo di Tarso” (www.paoloditarso.it) è promotrice dei Musei Digitali Italiani istituiti per il diritto alla studio e alla conoscenza da parte di tutti e per ampliare l’accesso alla cultura e trasformare i luoghi della Memoria in servizio pubblico innovativo e continuo, come in ITALIAEXCELSA (www.italiaexcelsa.it) e CALABRIAEXCELSA primo Museo Digitale italiano accreditato al Sistema Museale Nazionale del Ministero della Cultura (www.calabriaexcelsa.it).

“Siamo lieti dell’accordo con la Fondazione “Paolo di Tarso” – dichiara il Sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini – che ci riempie di orgoglio, poiché desideriamo che il nostro Comune sia sempre avanti e certamente, conoscendo le competenze della Fondazione “Paolo di Tarso” la presenza sul nostro territorio di un apposito “Polo per la digitalizzazione di Beni Culturali e Librari” potrà aprire altri scenari per divenire un punto di riferimento d’eccellenza, in ambito regionale e nazionale. Attraverso specifici spazi multimediali e costantemente in rete, si potranno fruire i nostri luoghi francescani, unici al mondo e i nostri paesaggi in tutta la loro bellezza, conoscerne il messaggio prima di visitarli. Avanti tutta, sempre passo dopo passo”.

“Siamo felici – dichiara il Responsabile dell’Area Progetti dott. Fabio Gallo – che sia stato sancito questo importante protocollo in un Comune che rappresenta l’apice dell’esperienza francescana, vissuta nel Santuario della Verna e che in questi anni si è riappropriato della sua identità e autonomia culturale”. “Sentiamo la responsabilità della restituzione dell’autentico messaggio di S. Francesco Patrono d’Italia – aggiunge il Presidente Dott.ssa Viviana Normando – e della bellezza incontaminata di questi luoghi e su questo la Fondazione “Paolo di Tarso” saprà fare al meglio, per la migliore fruizione, per il diritto allo studio e alla conoscenza, per i diversamente abili, a tutela e promozione del territorio chiusino e toscano fino all’istituzione di un apposito polo qui per i beni culturali e librari”.