F@MU Famiglie al Museo “Giacomino e l’archeologia di Castiglione di Paludi”: domenica 13 ottobre al Museo Civico

Sarà un museo generoso di voci, sorrisi, colori, attività, laboratori, conoscenza del territorio e di civiltà passate quello che domenica 13 ottobre mattina accoglierà le bambine ed i bambini che, con i propri cari, vorranno trascorrere l’edizione 2024 di F@MU Famiglie al Museo al Museo Civico di Paludi (CS). Un gruppo festante accoglierà quanti vorranno prendere parte ad “Apriti Museo!” e lo farà in piazza, nel cuore del paese, in un clima di gioia ed accoglienza, per poi raggiungere in corteo la sede del Museo Civico, presso il Centro Culturale Polifunzionale. “Siamo molto felici di ospitare questa nuova iniziativa di respiro nazionale che rende protagonista il Museo Civico di Paludi, dove esistono una sezione di cultura contadina, una sezione multimediale e didattica legata all’evidenza archeologica del Parco di Castiglione, dove è in corso la mostra temporanea “Scavare Radici. Il racconto della scoperta del centro fortificato di Castiglione di Paludi” che per la prima volta presenta al pubblico una scelta dei reperti e dei documenti d’archivio legati alle indagini condotte negli anni 50 del ‘900. Invitiamo i nostri cittadini più giovani a partecipare numerosi, accompagnati dai propri cari”. Così Domenico Baldino, Sindaco di Paludi. L’azione, voluta e organizzata dalla Direzione Scientifica del Museo Civico e del Parco archeologico di Castiglione con la piena e fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale, vede la stretta partecipazione dell’Associazione Alma OdV. Così la Direttrice Scientifica Donatella Novellis: “Anche quest’anno il Museo Civico di Paludi avrà la sua giornata nazionale F@MU. Un museo green è il tema dell’edizione 2024, che si adatta perfettamente alla mostra archeologica in corso e, in generale, alle straordinarie caratteristiche naturalistiche che il Parco archeologico di Castiglione conserva. A rafforzare tutto ciò sarà un amico speciale chiacchierone e colorato che dalle latitudini tropicali è arrivato in volo fino a Paludi, per conoscere le meraviglie dell’antica Magna Grecia: il pappagallo Giacomino che, armato di simpatia e curiosità, si divertirà con bambine e bambini a esplorare il museo e le sue collezioni. Sono particolarmente felice che ad accompagnare Giacomino siano le volontarie dell’associazione Alma OdV, la bella realtà sociale la cui mission è la pratica del sorriso, che pone il bambino, la creatività, l’accoglienza e il pensiero positivo alla base del suo operare tra minori e adulti. Sono molto grata alla Presidentessa Gina Gallo, al Direttivo, alle volontarie per come sapranno impreziosire la F@MU al Museo Civico di Paludi”.

Lo immaginiamo già il Museo Civico di Paludi invaso da colori, sorrisi, sensazioni positive, investito da un clima generale di benessere: una visita divertente al museo, giocoquiz, palloncini e piacevole intrattenimento per i più piccoli ed i loro cari. Appuntamento a Paludi (CS) domenica 13 ottobre alle ore 11.00, con il pieno di entusiasmo e partecipazione.