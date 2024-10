“Carcere, Costituzione e Territorio”, convegno a Morano Calabro

Venerdì 11 ottobre, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare sita al primo piano del Chiostro “San Bernardino”, il suggestivo borgo del Pollino ospita un importante convegno dal titolo “Carcere, Costituzione e Territorio”.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Donadio, in specie dalla Presidenza del Consiglio Comunale, intende approfondire il complesso rapporto tra il sistema penitenziario italiano, i princìpi fondamentali della nostra magna carta e le dinamiche sociali che si sviluppano nei territori.

Un’iniziativa di alto profilo, per un tema che richiede grande sensibilità nell’approccio e specifiche competenze giuridiche, politiche e accademiche. Ciò anche alla luce dei recenti interventi normativi e delle varie proposte che animano il dibattito nelle istituzioni.

Un’occasione, dunque, di confronto e riflessione sulle sfide che lo Stato, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, è chiamato ad affrontare per sostenere la cultura della legalità e del rispetto dei diritti umani. Si parlerà di problematiche cruciali quali il ruolo e l’impatto del carcere nella società contemporanea, della tutela dei diritti dei detenuti in virtù delle leggi in vigore, le prospettive future per una giustizia che sia equa e rapida.

Si misureranno con questi argomenti: il dott. Mario Donadio, sindaco di Morano, l’avv. Francesca Rosito, presidente del Consiglio Comunale di Morano, il dott. Giancarlo Lamensa, vicepresidente della Provincia di Cosenza, il sen. Fausto Orsomarso, componente della Commissione Finanze e Tesoro, il dott. Luigi Bloise, funzionario Giuridico-Pedagogico, l’avv. Maurizio Feraudo, cultore di Diritto Costituzionale UNISA, il dott. Giuseppe Carrà, direttore della Casa Circondariale di Castrovillari, l’on. Sabrina Mannarino, consigliere regionale – avvocato penalista, il sen. Ernesto Rapani, componente della Commissione Giustizia.