L’Incanto di Mozart a Cosenza: Un Viaggio tra Sinfonie e Talenti presso la Sala degli Specchi della Provincia di Cosenza

Domenica 6 ottobre, alle ore 18.00, nella prestigiosa Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, prenderà il via il primo dei quattro appuntamenti dedicati alla grande musica classica della settima edizione del Festival Antonio Vivaldi, sotto la direzione artistica del M° Alessandro Marano e promosso dall’Associazione Cosenza Autentica APS.

La serata, intitolata Capolavori Mozartiani, offrirà al pubblico un incontro con il genio di Wolfgang Amadeus Mozart, interpretato da artisti di levatura internazionale. Sul podio ci sarà il M° Filipe Cunha, direttore d’orchestra di spicco, nato a Braga, che vanta una carriera costellata di collaborazioni con orchestre di fama mondiale. Formatosi al Conservatório de Música Calouste Gulbenkian di Braga, Cunha ha studiato direzione d’orchestra con il maestro francese Jean-Sébastien Béreau e ha affinato la sua arte in vari paesi tra Europa, America e Asia. Finalista del World Music Competition di Vienna, attualmente dirige l’Orchestra Filarmonica di Braga e vanta numerose collaborazioni internazionali, con concerti e masterclass che lo vedranno impegnato nel 2024 in Brasile, Argentina, Stati Uniti e altri paesi.

Accanto a lui, il pianista Maurizio Moretta, che ha ricevuto critiche entusiastiche per le sue esibizioni in tutto il mondo, dalla Smetana Hall di Praga al Musikverein di Vienna. Nato a Gravedona, Moretta ha completato gli studi al Conservatorio G. Verdi di Milano e ha collaborato con orchestre di primo livello, tra cui la Wiener Mozart Orchester e l’Orchestra Sinfonica di Stato del Messico. La sua recente tournée in Cina ha segnato un nuovo capitolo della sua brillante carriera, con 25 esibizioni nei teatri più prestigiosi del paese. Oltre all’attività concertistica, Moretta è direttore e docente di pianoforte presso il Civico Istituto Musicale di Dongo-Menaggio-Porlezza.

Il concerto sarà aperto da alcune delle Giovani Promesse, un progetto che mira a valorizzare i giovani talenti musicali del territorio, sottolineando ancora una volta la volontà del Festival di essere non solo una vetrina per artisti affermati, ma anche un trampolino di lancio per le nuove generazioni.

Il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nella raffinata architettura musicale di Mozart, con l’esecuzione del celebre Concerto per pianoforte e orchestra n. 22 in Do maggiore K 467 e della vivace Sinfonia n. 29 in La maggiore K 201. Queste opere, per la loro ricchezza espressiva e il loro equilibrio formale, rappresentano l’essenza del classicismo viennese, offrendo al pubblico un viaggio attraverso le emozioni più profonde dell’animo umano.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma In Prima Fila con tariffe agevolate per giovani e over 65. È possibile, inoltre, abbonarsi per seguire tutti e quattro i concerti del mese di ottobre, che si terranno ogni domenica.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Cosenza e cofinanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del FUS 2022-2024.