Cosenza: il sindaco Caruso all’inaugurazione della Biblioteca comunale dei bambini intitolata a Rosanna Rovito

“E’ estremamente importante allargare l’esperienza della lettura dei libri ai bambini, perché i bambini sono il nostro futuro e noi dobbiamo sempre tenerli presenti, perché sono la gioia della vita”. Con queste parole il Sindaco Franz Caruso ha partecipato all’inaugurazione, al Museo dei Brettii e degli Enotri, della Biblioteca comunale dei bambini intitolata alla memoria di Rosanna Rovito, giovane cosentina la cui vita è stata spezzata da un lunga e sofferta malattia, contro la quale aveva combattuto con fede e con grande coraggio. L’intitolazione a lei della Biblioteca dei bambini ha avuto anche il significato di un riconoscimento per il suo impegno nel sociale. Il progetto è nato dalla volontà di un gruppo di donne che, persuase del grande valore dell’educazione alla lettura, hanno deciso di attivarsi per raccogliere i fondi necessari all’acquisto dei libri e degli arredi della biblioteca. In particolare, a dare impulso al progetto ha contribuito l’Inner Wheel club di Cosenza, con la sua presidente del tempo, Silvana Gallucci, presente all’inaugurazione di ieri, insieme con l’attuale Presidente Rosa Gallo, ma anche l’Associazione “L’Albero dei Sorrisi Odv”, con la Vice Presidente Emilia Pietramala. In realtà, si è trattato di una vera e propria gara di solidarietà che ha visto impegnate e partecipi tantissime associazioni di volontariato che, a vario titolo, si sono spese per la nascita di questo nuovo e importante presidio di cultura per i più piccoli.

“Quando è arrivata dall’Inner Wheel la prima sollecitazione, sono stato subito d’accordo – ha ricordato il Sindaco Franz Caruso durante l’inaugurazione. L’apertura della Biblioteca “Rosanna Rovito” – ha aggiunto Franz Caruso – persegue l’obiettivo di estendere la lettura ai bambini, cominciando dalla più tenera età, sul presupposto che negli ultimi tempi questa buona e sana abitudine stava un po’ scomparendo, soppiantata dalla frequentazione, anche dei giovanissimi, di Internet e del mondo dei social. Assegniamo alla nuova Biblioteca, dunque, proprio la missione di recuperare i bambini al piacere di leggere un libro.” E su questo versante il Sindaco Franz Caruso ha ringraziato la consigliera con delega alla Cultura Antonietta Cozza, presente all’inaugurazione, “per le tante iniziative che insieme abbiamo messo in campo per invogliare i cosentini a leggere libri. Cosenza, grazie all’impegno del Comune, delle case editrici e degli scrittori cosentini, oltre che delle tante iniziative promosse nella nostra città, anche da parte delle associazioni, è tra le 200 città italiane che leggono di più e non è cosa di poco conto. Questo ci riempie d’orgoglio e di soddisfazione”. Franz Caruso ha richiamato alla memoria anche l’iniziativa “LibrinComune”, promossa da Antonietta Cozza, “che ha avuto tanto successo e che adesso riprenderà” e che ha visto arrivare a Cosenza nomi importanti del panorama nazionale. Ricordata anche la versione estiva di “LibrinComune”, “Aperinchiostro”, svoltasi, con eguale apprezzamento, nel chiostro del Museo dei Brettii e degli Enotri.

A questo proposito il primo cittadino ha ringraziato anche la direttrice del Museo, Marilena Cerzoso, “un altro vulcano di idee e che per la cultura e per questo luogo ha fatto tanto, facendo sì che la struttura museale diventasse in poco tempo punto di riferimento importante per la cultura non solo cosentina, ma calabrese”. Franz Caruso ha espresso compiacimento per l’apertura di “quest’angolo dedicato ai bambini. Ora dobbiamo essere in grado, tutti quanti insieme, di aiutarlo a crescere sempre di più”. Parole di apprezzamento il primo cittadino ha avuto anche per la gara di solidarietà che ha coinvolto numerose associazioni. “Noi abbiamo tanti monumenti e luoghi significativi in città, ma la ricchezza più grande – ha detto il Sindaco – sono l’associazionismo e i volontari. Nel corso della mia sindacatura e ancor prima, nel periodo del Covid, ho conosciuto ed apprezzato questo mondo importante che corre in aiuto di quella sacca del bisogno, dell’emarginazione e della povertà che è, purtroppo, presente nel nostro territorio. Se non ci fossero queste 1200 associazioni, con circa 12 mila volontari, non saremmo stati in grado, come istituzione, di poter soddisfare le istanze che vengono dall’area del disagio. Anche questo è un segnale tangibile della solidarietà che è presente nella nostra città”. La cerimonia non poteva essere conclusa dal Sindaco senza un pensiero per Rosanna Rovito. “Rosanna è stata un punto di riferimento importante e ha fatto parte del mondo del volontariato che costituisce quel patrimonio e quella ricchezza che Cosenza possiede e che deve tutelare e conservare nel proprio cuore”.