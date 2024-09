Fusione comuni Cosenza, Rende e Castrolibero: domani alla Sala Nova della Provincia il confronto con amministratori, associazioni e sindacati

Domani a Cosenza alle ore 18.00, nella Sala Nova della Provincia si svolgerà il convegno “Fusioni: Esperienze e posizioni a confronto” per proseguire nella discussione già avviata prima del voto in Consiglio. Dopo i saluti affidati al presidente Maria Locanto e al segretario provinciale Vittorio Pecoraro, cominceranno i lavori che saranno coordinati dal capogruppo Mimmo Bevacqua. Ad offrire il proprio contributo al confronto saranno il sindaco di Cosenza Franz Caruso, il sindaco di Corigliano Flavio Stasi, il presidente del Consiglio comunale bruzio Giuseppe Mazzuca, il consigliere comunale Bianca Rende, il presidente Ance Cosenza Giuseppe Gagliano, il segretario della Federazione Riformista di Rende Fabio Liparoti, il segretario provinciale della Cisl cosentina Giuseppe Lavia, il segretario provinciale della Uil Paolo Cretella, il segretario provinciale della Cgil Massimiliano Ianni e il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Iacucci. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal gruppo del Pd in Consiglio, di concerto con il partito regionale e provinciale, a rafforzare ulteriormente la posizione assunta in Consiglio regionale, con la sottoscrizione del documento politico che ha rinviato lo scioglimento dei Comuni interessati a febbraio 2027. Un rinvio essenziale per fare in modo che il processo avvenga con i tempi giusti, dando la possibilità di avviare la macchina amministrativa per gestire al meglio la fusione avviando, fin da subito, il confronto con i rappresentanti del territorio, delle istituzioni, delle associazioni e del sindacato.