Risonanze Brettie, X edizione 2024: il 21 e il 22 settembre a Paludi. Il programma

Torna anche quest’anno a Paludi (CS) Risonanze Brettie, l’azione culturale giunta alla sua decima edizione, che interesserà l’intero fine settimana di sabato 21 e domenica 22 settembre con eventi diversificati tra il Parco archeologico di Castiglione di Paludi, il Museo Civico, il Centro Culturale Polifunzionale, le vie e le piazze del centro storico, attraverso l’ampio coinvolgimento di numerosi soggetti del territorio che saranno protagonisti di performance culturali, artistiche, artigianali e laboratori. Risonanze Brettie avrà il sapore della rievocazione storica dei Brettii, il popolo che si insediò nell’antico abitato di Castiglione di Paludi molti secoli fa, quando la Sibaritide era terra di Magna Grecia. “Siamo profondamente felici di tornare a promuovere e realizzare questa nuova edizione di Risonanze Brettie, un evento culturale divenuto storicizzato per la comunità di Paludi, di cui non possiamo più fare a meno, che ha preso avvio nella mia prima consiliatura a Sindaco di Paludi, ben dieci anni fa. Accoglieremo con la consueta ospitalità quanti vorranno partecipare alle numerose attività organizzate, che valorizzano le tradizioni, la bellezza, l’identità del paese che sono stato eletto ad amministrare”. Così Domenico Baldino, Sindaco di Paludi. Risonanze Brettie si deve all’amore nutrito dall’architetto Corrado Fonsi, che ne è ideatore e Direttore artistico, verso il patrimonio culturale straordinario costituito dall’antico abitato fortificato di Castiglione di Paludi, un tempo proprietà dei suoi antenati: “Da paludese ho sempre sentito forte il legame con questo pezzo importante di storia, dal quale non possiamo staccarci e che va conosciuto sempre più. Sin dalla prima edizione, l’obiettivo di Risonanze Brettie è stato questo: valorizzare un luogo che racconta il passato di questa terra facendolo diventare palcoscenico di performance culturali ed artistiche. Anche quest’anno, grazie ad una serie di efficaci collaborazioni istituzionali e scientifiche e al contributo erogato dal Ministero della Cultura, Fondo nazionale per la rievocazione storica, ottenuto grazie all’impegno della Dott.ssa Tina Guglielmello, è stato possibile ampliare l’offerta culturale, disegnando un programma diversificato, che coinvolge insieme abitato antico e centro storico attuale, estendendone la durata. Sarà una due giorni che interesserà il Parco archeologico di Castiglione, il Museo Civico e il centro storico di Paludi attraverso attività diversificate, con un programma declinato sulla valorizzazione e il racconto delle peculiarità culturali, archeologiche, artistiche, musicali, gastronomiche del territorio. L’edizione 2024 vuole, inoltre, proporre attività che siano inclusive e aperte a tutti, non dimenticando la parte più giovane della comunità”. Continua la collaborazione con la Direzione scientifica del Parco archeologico e del Museo civico di Paludi: “Mi sono lasciata coinvolgere molto volentieri nella progettazione ed organizzazione di Risonanze Brettie, un evento giunto alla sua decima edizione, al quale il territorio si è legato, un appuntamento annuale ormai atteso. Risonanze è nato anni fa per promuovere la magia dell’abitato ellenistico di Castiglione, valorizzarne gli spazi, promuoverne la conoscenza. Quest’anno il Parco di Castiglione ospiterà nelle due giornate di sabato e domenica azioni culturali legate al suo valore archeologico, storico, naturalistico e paesaggistico alle quali si assoceranno rappresentazioni artistiche: sabato pomeriggio la rievocazione messa in scena dalla compagnia “I Sciollati”, la visita alle grotte curata dall’esperto escursionista Flaviano Lavia, la visita al sito curata dal Club Trekking Rossano nelle persone del Presidente Lorenzo Cara e del Dott. Luigi Arcovio, con interventi musicali a cura dell’Istituto Musicale Donizetti di Mirto Crosia; domenica attività dedicate soprattutto ai più piccoli, con la seconda edizione della giocopasseggiata archeologica, durante la quale un’animazione specifica accompagnerà il percorso tra i resti dell’abitato antico, poi la visita al Museo Civico, con le sue collezioni e la mostra archeologica “Scavare Radici: il racconto della scoperta di Castiglione di Paludi”, che per la prima volta espone al pubblico parte dei reperti rinvenuti durante le prime indagini condotte a Castiglione negli anni ’50 e che si lega strettamente al laboratorio di ceramica creativa che nel pomeriggio Marianna Maierù terrà presso il Centro Culturale Polifunzionale, con i vegetali che avremo raccolto al mattino, durante la giocopasseggiata. Ritengo sempre più necessario che ciascuno, sin dalla più tenera età, abbia consapevolezza del patrimonio culturale di cui il territorio che abitiamo è generoso. Occasioni come questa, non possono che facilitare una corretta trasmissione di conoscenza e instaurare legami culturali resistenti”. Così Donatella Novellis, Direttrice scientifica del Parco archeologico di Castiglione e del Museo Civico.

Risonanze Brettie ci attende nel centro storico di Paludi e al Parco archeologico di Castiglione sabato 21 e domenica 22 con un ricco programma ispirato alla cultura brettia con rievocazioni a cura della compagnia I sciollati, esposizioni d’arte, fotografiche, performance musicali, artistiche, degustazioni di cibi ispirati alla cucina antica con il coinvolgimento delle eccellenze scolastiche del territorio e la presenza di Coldiretti, concerti, esibizioni di danza, il tutto ispirato al più autentico spirito di appartenenza che forse è l’anima più autentica di questa bella esperienza culturale.

Di seguito il programma:

Sabato 21 settembre

Parco archeologico Castiglione di Paludi

– ore 15,30 Alla scoperta delle grotte di Castiglione. Escursione guidata da Flaviano Lavia

– ore 17,00 Passeggiata nell’antico abitato di Castiglione di Paludi a cura del Club Trekking Corigliano-Rossano, guidata da Lorenzo Cara e Luigi Arcovio

– Intermezzi musicali a cura dell’Istituto Musicale Donizetti di Mirto Crosia

– Rievocazione storica a cura della compagnia teatrale I Sciollati

Paludi Centro storico

ore 20,30 Esposizioni e mostre:

Arte en plein air a cura del Centro Arte Club-

Espongono: Ercolino Ferraina, Chiara Salatino, Rosa Fortino, Jovan Vulic, Franco Abate, Tina Pintauro, Jeso Marinaro, Nicola Casazza, Renato Sciolan, Roberto Placonà, Artigianato Artistico e Carmela Caruso.

Mostra fotografica “Gente e tradizioni nei luoghi dei Bretti” a cura dell’Associazione Luce.

Esposizione fotografica del concorso InControluce: volti, luoghi e tradizioni di Paludi.

Banchetto informativo del Circolo Legambiente di Corigliano-Rossano e del WWF di Corigliano-Rossano.

Progettare, costruire o riparare gli elementi in legno. Esposizione a cura della falegnameria artigianale “Effeci”.

Le creazioni in gomma eva di Maria e Maria Concetta e le creazioni all’uncinetto, le ghirlande e gli oggetti in gesso ceramico di Janis Basile.

L’arte del cibo, i segreti e la storia di sapori e tradizioni perse nel tempo.

Degustazioni realizzate con i prodotti locali a km zero forniti dagli agricoltori associati a Coldiretti e dall’Istituto Tecnico Agrario di Rossano, preparate dall’Istituto Alberghiero di Corigliano-Rossano.

Degustazione “prodotti in purezza” e preparazione della “Focaccia Brettia” realizzata dal dolciere Massimiliano Tagliaferro, in collaborazione con le aziende Straface, Fonsi e la comunità Slow Food.

Prodotti tipici delle macellerie di Paludi: Salatino e Griglia d’oro.

“Vino tra le mura”, alla scoperta e degustazione dei vini del territorio.

Esibizioni artistiche :

– Sospensioni poetiche e performance di Tonia Mingrone, che unisce la poesia della parola alla poesia del corpo sospeso in aria;

– “Emozioni di fuoco” performance di giocoleria col fuoco a cura di Gabriele Magno;

– Don’t forget your balls – spettacolo a cura di Jibril Clown.

Concerti:

– “Mbusi&Asciutti” Compagnia Musicante (canti popolari)

– “Canzoni d’autore” – viaggio nei classici della musica italiana

– “Camel light” (Risonanze in blues)

– “Jazz band” – F.lli de Almaviva

– “SaxAr”, un punto d’incontro dove unire la classicità dell’Arpa all’innovazione del sassofono e del clarinetto, lungo una via da percorrere inusuale e sorprendente

– “ArcheoJam” – Jam session

Domenica 22 settembre

Parco archeologico Castiglione di Paludi

– ore 10,00 Giocopasseggiata archeologica per bambine e bambini con le animazioni di Emanuele Magno, a cura della Direttrice scientifica Donatella Novellis

Paludi, Museo Civico – Centro Culturale Polifunzionale

– ore 12,00 Visita al Museo Civico a cura della Direttrice scientifica Donatella Novellis

– ore 15,30 “Impronte Radici” laboratorio di ceramica creativa a cura di Marianna Maierù

Paludi, centro storico

– ore 19,00 concerto di musica Gypsy Jazz. Pietro Lazazzara Quintet propone al suo pubblico un programma ricco di musica, eseguendo i brani contenuti nei due album My Art of Gypsy Jazz e Gypsy Jazz Style senza dimenticare alcuni classici del repertorio Manouche.