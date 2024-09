Ad Amantea 5 musiciste dall’Ucraina per la prima residenza musicale organizzata dall’Associazione “La Guarimba”

Lo scorso 5 settembre, sono arrivate ad Amantea 5 musiciste ucraine per la prima residenza musicale organizzata dall’Associazione La Guarimba.

Le artiste Kseniia Nema, Hanna Dukhnivska, Daryna Degtiarova, Mariia Yaremak, e Anita Kopylenko saranno ospiti dell’associazione per un mese intero, che useranno per immergersi in un processo creativo con il tutor venezuelano Fran Rousset.

Il progetto si svolge all’interno della Piccola Biblioteca di Amantea, dove La Guarimba ha costruito uno studio di registrazione che sarà usato in questi giorni per suonare e incidere nuova musica.

“È un progetto importante che non solo aiuterà al percorso creativo di queste ragazze ma serve anche a promuovere il talento musicale calabrese, infatti è previsto un incontro con i musicisti di Felici e Conflenti e con l’Orchestra di Fiati Mediterranea Città di Amantea.

Ma soprattutto è un modo per creare patrimonio artistico ucraino e contribuire al sostegno di questo popolo vittima di una invasione orribile” dichiara Giulio Vita, presidente dell’associazione e creatore del progetto.

La residenza è sostenuta dal progetto Culture Moves Europe, finanziato dall’Unione Europea e implementato dal Goethe-Institut.