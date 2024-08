A Belvedere Marittimo la seconda giornata della summer school “Si può già fare”

La suggestiva cornice di Piazza del Castello a Belvedere Marittimo ha ospitato ieri sera la seconda giornata della Summer School “Si può già fare”, organizzata dall’Associazione L’orodicalabria, promossa dal Comune e sostenuta dalla Regione Calabria, dall’Università della Calabria, da Unindustria e da Confartigianato Calabria.

La serata si è distinta per un talk dinamico, condotto dal giornalista e Direttore Scientifico dell’Associazione Francesco Verderami, che ha intrecciato storie di successo e case history ispiratori, dimostrando come il passato, il presente e il futuro possano convergere per creare nuove opportunità.

Gli interventi sono stati caratterizzati da un fil rouge comune: la fortuna di poter realizzare la propria idea imprenditoriale sui propri territori, ma anche il fatto che l’idea da sola non basta, servono determinazione e lavoro.

Lo ha sottolineato innanzitutto Federica Basile, giovane imprenditrice di ritorno in Calabria dopo una carriera internazionale con Amazon, che ha scelto di investire nell’azienda agricola di famiglia, Fattoria della Piana. Con la sua visione innovativa, Basile ha introdotto un sistema di mungitura robotizzato e ottimizzato le risorse energetiche, dimostrando che è possibile avere successo anche in un contesto complesso come quello calabrese. «Fare l’imprenditore è una passione che arriva», ha detto, condividendo la sua esperienza. Ha quindi esplorato sfide e opportunità del panorama imprenditoriale, rimarcando che «siamo noi a fare la differenza» e che creare e produrre valore è essenziale per avere successo.

Giuseppe Stigliano, esperto di marketing e CEO di Spring Studios, ha affrontato un tema cruciale: «Abbiamo un problema con il marketing, prestiamo troppa importanza al saper fare e poco al far sapere». Stigliano ha sollecitato, quindi, una riflessione profonda sulla necessità di un marketing strategico e innovativo, capace di valorizzare le imprese in un contesto globale competitivo. Ha poi chiuso l’intervento parlando della Fondazione Talea, impegnata a creare un futuro migliore per la Calabria, coinvolgendo calabresi in tutto il mondo. Il suo obiettivo è trasformare il capitale umano disperso in una risorsa vitale per la regione. Come una pianta che, estirpata e ripiantata, cresce e fiorisce, Talea punta a far rifiorire il territorio calabrese grazie al ritorno di competenze e conoscenze, riunendo le forze dei calabresi fuori regione e creando un circolo virtuoso di scambio e crescita per rilanciare il patrimonio culturale, sociale ed economico della nostra terra.

Fortunato Amarelli, storico imprenditore del gruppo di famiglia e presidente dell’Unione Imprese Centenarie Italiane, ha parlato con passione del suo ritorno in Calabria, sottolineando che «anche io ho fatto il percorso che facevano tutti i giovani calabresi e poi sono rientrato perché ho sentito la responsabilità di dare un futuro a questa terra», sottolineando poi la necessità di una «gestione non più orizzontale, ma verticale delle aziende» e illustrando come il Museo creato dall’Azienda Amarelli e il concetto di “heritage marketing” rappresentino una nuova visione per un’economia che guarda al benessere di ciascuno.

Il professor Gianluigi Greco, direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria e Presidente di AIxIA, guida un team di esperti incaricati di definire la strategia nazionale italiana sull’intelligenza artificiale (IA).

Con oltre 200 pubblicazioni scientifiche e numerosi riconoscimenti nel campo, Greco considera l’IA fondamentale per il futuro competitivo dell’Italia. Sebbene l’Italia eccella nella ricerca accademica sull’IA, tuttavia, le Aziende italiane faticano a tradurre queste conoscenze in applicazioni pratiche. La strategia in corso mira a colmare questo divario, rendendo l’IA più accessibile e utile per le imprese e i cittadini. «L’IA non è qualcosa di cui avere paura, ma uno strumento che può semplificare e migliorare il nostro lavoro quotidiano», ha affermato. «Le nuove leggi europee forniranno maggiore sicurezza e chiarezza, senza compromettere i posti di lavoro. Anzi, l’obiettivo è garantire che l’IA non sostituisca, ma completi e potenzi il lavoro umano». Greco ha poi lodato l’esperienza della Summer School come importante occasione per posizionare la Calabria come centro di formazione. «E’ possibile fare grandi cose anche nella nostra terra» grazie alle risorse umane e agli investimenti locali.

A chiudere la serata, infine, il Presidente della Confartigianato Imprese Calabria, Roberto Matragrano, che ha sottolineato il ruolo cruciale degli artigiani nello sviluppo economico della Calabria, richiamando all’impegno collettivo per costruire un’economia che sappia unire le radici storiche della regione con le prospettive future.

«La sostenibilità e l’innovazione devono essere i pilastri per il successo della Calabria, gli artigiani hanno un ruolo centrale nel promuovere e preservare le tradizioni locali, mentre abbracciano le sfide e le opportunità del futuro», ha detto. Esortando poi tutti a collaborare e a valorizzare le competenze artigianali, che rappresentano un punto di forza in grado di guidare la crescita e l’evoluzione della nostra terra.

Il dibattito di ieri sera ha inoltre affrontato l’impatto degli stipendi sulla migrazione dei talenti, mettendo in luce l’urgenza di creare un ambiente fertile e stimolante per trattenere e valorizzare le risorse locali. Chiudendo con un potente messaggio di speranza e determinazione, rivolto direttamente ai giovani, protagonisti di questo ambizioso progetto: a loro spetta il compito di raccogliere l’eredità di queste riflessioni, trasformare le sfide in opportunità e guidare la Calabria verso un futuro luminoso.

Stasera l’ultimo appuntamento, sempre in Piazza Castel Rugiero alle 21, con Francesco Cicione, Fondatore e Presidente di Entopan, Pasqualino Scaramuzzino, Presidente Harmonic Innovation Hub, Stefano Caccavari, CEO e Fondatore dell’azienda Agricola Mulinum di San Floro, Donatella Armentano, Delegata per i Laboratori e le Infrastrutture di Ricerca dell’Università della Calabria e il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che, dopo l’apertura, torna a Belvedere Marittimo per il saluto finale.