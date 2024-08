Festival “R. Leoncavallo”. Tra musica, luci e colore arriva lo show delle fontane danzanti

La XXII edizione del Festival Internazionale “Ruggiero Leoncavallo” incassa lodi e successo. Gli appuntamenti che si stanno susseguendo stanno registrando un alto numero di visitatori e di spettatori. Affascina la musica, la lirica, la cultura, le mostre, tutte tappe racchiuse all’interno del cartellone del festival, che porta la firma della direzione artistica del Maestro Antonio De Luca, e che sta risultando essere attrattiva per il pubblico. In ogni angolo della città di Montalto Uffugo, infatti, grazie alla prestigiosa manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Biagio Faragalli, in sinergia con l’Assessorato alla Cultura e Grandi eventi, diretto da Silvio Ranieri, si respira, per la prima volta in assoluto, in maniere itinerante, cultura, arte, musica e magia. E un altro successo si è confermata la giornata di ieri, durante la quale l’eloquenza dell’arte del fumetto, a cura del Museo del fumetto di Cosenza, ha raccontato la vita e l’arte dei più grandi e famosi musicisti, tra cui Leoncavallo. Nel pomeriggio ad affascinare il pubblico la minuziosa arte dell’Infiorata che ha colorato le vie del centro storico, regalando quadri di petali. La serata si è conclusa in lirica con il concerto da brividi “Leoncavallo e friends”. Brividi e emozioni pure da vivere si preannunciano anche per gli appuntamenti di oggi 29 Agosto. Le note del pianoforte del Maestro Francesco Tropea, incontreranno la potenza della voce del soprano Grazia Berardi, in un imperdibile concerto nell’incantevole e suggestivo chiostro di San Domenico, alle ore 21. Grande attesa, poi, per lo spettacolo, alle ore 22:30, in piazza “E. Bianco”, delle “Fontane danzanti”, spettacolo che sarà la testimonianza di come questa XXII edizione del Festival sia un mix di tradizione e innovazione, binomio adottato dagli organizzatori scaturito proprio dall’incessante voglia e necessità del pubblico di vivere nuove esperienze e provare nuove emozioni. E le fontane danzanti rappresentano, infatti, una forma artistica che abbraccia l’innovazione. Terminerà la serata lo spettacolo pirotecnico dei fuochi dei Cazacu’s, per far brillare il cielo montaltese.