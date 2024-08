Racconti di bellezza e archeologia al calar del sole nella città antica di Castiglione di Paludi (CS)

Ci sono i resti imponenti di un abitato fortificato a Castiglione di Paludi (CS), un sito archeologico della Sibaritide meridionale che conserva mura, torri di difesa, uno spazio pubblico, un quartiere di abitazioni, un’area di necropoli. C’è una macchia mediterranea rigogliosa con ginestre, cisti, querce, liquirizia. C’è quanto resta dell’azione dell’uomo antico. Giovedì 29 agosto, alle ore 18.00, il Parco archeologico di Castiglione ospiterà la II edizione di “Racconti di bellezza e archeologia al calar del sole nella città antica di Castiglione di Paludi”, un reading letterario itinerante che farà tappa nei punti di interesse del sito. L’attività, inserita nella programmazione estiva 2024 curata dall’Amministrazione Comunale di Paludi, è promossa dalla Direzione Scientifica del Parco Archeologico di Castiglione e del Museo Civico di Paludi, con la collaborazione della Pro Loco Paludi. Così il Sindaco Domenico Baldino e l’Assessore Clemente Mazza: “Il Parco archeologico di Castiglione è un bene straordinario che abbiamo il dovere di custodire e far conoscere. La sua valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale tutto è uno dei punti nevralgici della nostra azione amministrativa. Abbiamo accolto con entusiasmo l’idea della seconda edizione del reading itinerante a Castiglione e siamo grati al Prof. Giuseppe De Rosis, ai suoi Amici, al musicista e cantautore Dott. Paolo Savoia, che arricchiranno il percorso archeologico di approfondimenti letterari ed intermezzi musicali”. Favole antiche è il tema che animerà la passeggiata al tramonto: da Amore e Psiche, Apollo e Dafne, a Dedalo e Icaro, Narciso. Questi, e altri miti classici, accompagneranno la passeggiata nella città antica di Castiglione, attraverso il racconto del Prof. Giuseppe De Rosis e degli amici che li interpreteranno, con le riflessioni del Dott. Bruno Pizzuto. Ad impreziosire il tutto, la musica del Dott. Paolo Savoia, cantautore e musicista. Sarà archeologia e, insieme, saranno musica e letteratura. E saranno emozioni, quelle che luoghi come Castiglione sanno donare a chi riesce a percepirne la voce e ad apprezzarne il valore. “Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la partecipazione della comunità, trasmettere conoscenza è un dovere al quale non ci si può sottrarre. Continuiamo a farlo con il reading itinerante al tramonto, giunto alla sua seconda edizione, nel Parco di Castiglione e sarà molto piacevole godere delle incursioni letterarie curate dalla nota competenza del Prof. Giuseppe De Rosis e dei suoi amici, nonché dei passi musicali che ci donerà il musicista e cantautore Dott. Paolo Savoia in compagnia della sua chitarra e della sua armonica, delle riflessioni del Dott. Bruno Pizzuto. Li ringrazio tutti, insieme all’amministrazione comunale ed alla Pro Loco Paludi, per aver accolto l’invito a ritrovarci per la II edizione di una passeggiata diversa dal solito tra le mura di Castiglione, un sito che racconta la storia e l’archeologia di una porzione importantissima di Magna Grecia.” Così Donatella Novellis, Direttrice scientifica del Parco archeologico di Castiglione e del Museo civico di Paludi. Al termine della passeggiata, si visiteranno le collezioni del Museo Civico e delle mostre in corso: quella archeologica “SCAVARE RADICI. Il racconto della scoperta di Castiglione” e la personale di pittura di Rossella D’Aula “Nel mito e oltre: donne, uomini, colori”.

Appuntamento a giovedì 29 agosto ore 18.00 presso il Parco archeologico di Castiglione, con la raccomandazione di indossare abbigliamento e scarpe comode, cappellino, acqua fresca da bere e di arrivare avidi di bellezza.