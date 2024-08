Montalto Uffugo: presentato il calendario della XXII edizione del Festival Internazionale “Ruggiero Leoncavallo”

La musica, la lirica, la cultura, gli spettacoli, Leoncavallo, Montalto Uffugo. I capisaldi della XXII edizione del Festival internazionale “Ruggiero Leoncavallo”, il cui programma è stato presentato durante la conferenza stampa svoltasi all’interno del Chiostro domenicano, nel cuore del centro storico. Una conferenza che è stata un evento nell’evento, durante la quale magia, suggestione ed emozione hanno coinvolto il pubblico presente. Presentata da Francesca Mirabelli, in conferenza è stato illustrato il cartellone dei numerosi eventi che si susseguiranno dal 26 agosto all’1 settembre, durante i quali tradizione, innovazione si fonderanno insieme per decretare il successo di questa edizione del festival, promossa e organizzata dal Comune di Montalto Uffugo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Spettacolo e patrocinata dalla Provincia di Cosenza e dalla Regione Calabria. Per la prima volta, inoltre, l’evento sarà itinerante, con tappe che coinvolgeranno. A portare i saluti istituzionali il vicesindaco di Montalto Uffugo, Dino D’Elia, la presidente della Commissione Cultura, Natalizia Sinopoli. Determinazione, impegno, e orgoglio negli occhi dell’Assessore alla Cultura Silvio Ranieri e del direttore artistico, Maestro Antonio De Luca, al quale il sindaco Biagio Faragalli ha dato incarico di portare la manifestazione a di fama internazionale. «La kermesse per noi montaltesi rappresenta un’identità territoriale, un’identità da portare sempre più in alto – spiega l’assessore Ranieri – e un volano per far conoscere meglio la nostra città>>. A concludere i lavori il Maestro De Luca, che nell’entrare nel vivo degli appuntamenti ha commentato: <<Il Festival Ruggiero Leoncavallo di Montalto Uffugo è un appuntamento importantissimo e siamo orgogliosi di essere riusciti a farlo diventare itinerante. Per la prima volta verrà coinvolto tutto il territorio. Un festival nuovo, senza mai però perdere la tradizione». A supportare De Luca, il Maestro Luigi Travaglio, regista e organizzatore di opere liriche, insieme a un team di professionisti qualificati.