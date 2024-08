Festival Euromediterraneo di Altomonte: presentazione “Orchestra dei Suoni e delle Parole del Mediterraneo” il 19 agosto

Lunedì 19 agosto, alle 18 nel Chiostro dei domenicani nel centro storico di Altomonte, verrà presentato il progetto “Orchestra dei Suoni e delle Parole del Mediterraneo” che nascerà «Per unire popoli, comunità e culture». L’iniziativa è promossa dal Consolato onorario del Regno del Marocco in Calabria, dal Festival Euromediterraneo di Altomonte, da Officine delle idee e dal Centro studi Gentes. Dopo i saluti e una introduzione del sindaco di Altomonte Gianpietro Coppola, il progetto verrà presentato da Antonio Blandi, di Officine delle idee – Gentes; dal console del Regno del Marocco in Calabria Domenico Naccari e Jamal Ouassini, violinista e direttore della Tangeri café orchestra. Intervengono inoltre Yassir Azziman, direttore del Conservatorie d’art et de musique – Tangeri (in videoconferenza); Francesco Perri, direttore del Conservatorio di Cosenza; Vaghelis Merkouris, liutista e cantante; Francesco Macrì, Forum del Mediterraneo – Locride 2025; Franco Crinò del Dialog festival; Pierfrancesco Pullia, direttore generale International culture fondation e Fortunato Cozzupoli, presidente del Polo innovazione, cultura e turismo Cassiodoro – Regione Calabria.