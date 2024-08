Al via il Festival delle Migrazioni, la tredicesima edizione verrà presentata martedì 6 agosto a Rota Greca

Tredicesima edizione del Festival delle Migrazioni organizzato dall’Associazione Don Vincenzo Matrangolo di Acquaformosa.

Anche questa edizione 2024 sarà itinerante come ormai avviene da qualche anno. La conferenza stampa per presentare le iniziative di questa estate si terrà martedì 6 agosto a Rota Greca alle 18 in piazza Garibaldi – piazzetta della Pace.

Dopo i saluti del sindaco di Rota Greca Giuseppe De Monte, ci saranno gli interventi di Giovanni Manoccio presidente dell’Associazione Don Vincenzo Matrangolo; del direttore artistico del Festival delle Migrazioni Antonio Blandi e di Lidia Vicchio vicepresidente dell’Associazione Don Vincenzo Matrangolo. Parteciperanno, inoltre, i sindaci dei Comuni che ospiteranno il festival.

A seguire, nella stessa location alle 19, ci sarà la proiezione del cortometraggio “Amina” di Luciano Toriello e poi la cena sociale, dalle 20, con il concerto “Saraabà” di Assane Diop e Federico Scarabino.