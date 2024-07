“Oltre lo spazio”: il 16 luglio il talk con Sandra Savaglio

Nuovo appuntamento con “Oltre lo Spazio”. Martedì 16 luglio al Museo dei Brettii e degli Enotri, a partire dalle ore 18.30, l’astrofisica di fama mondiale, Sandra Savaglio, terrà un talk dal titolo “Esplosioni cosmiche”.

Dopo una lunga carriera all’estero, Sandra Savaglio – finita sulla copertina del Time come simbolo dei cervelli in fuga – oggi è ritornata come docente all’Università della Calabria, nelle stesse aule dove ha studiato tanti anni fa.

“Le stelle più grandi dell’universo finiscono la loro vita con una esplosione catastrofica che chiamiamo supernova. Durante l’esplosione – spiega Sandra Savaglio -, le supernove possono generare più energia e radiazione di quanto non faccia la galassia che le ospita. Tuttavia, se da una parte possono causare distruzione globale, dall’altra, sono una componente fondamentale per la vita e per l’evoluzione del nostro universo. Comunque, e non potrebbe essere diversamente, gli eventi più energetici sono anche i più rari. Nella nostra Galassia, la Via Lattea, l’ultimo evento ben documentato risale a quattro secoli fa. Si tratta della supernova scoperta da Giovanni Keplero, lo scienziato e astrofisico tedesco. In base agli eventi passati e alle nostre conoscenze è possibile stimare il tasso di supernove nella Via Lattea, secondo cui la prossima supernova dovrebbe essere imminente. Sappiamo che succederà presto, ma sfortunatamente non sappiamo esattamente quando e dove. Sappiamo solo che fa parte del ciclo della vita cosmica”. La scienziata, attualmente professoressa ordinaria di Astrofisica al Dipartimento di Fisica dell’Unical, ci accompagnerà in questo viaggio nel cosmo.

“Oltre lo Spazio – Mostra Multimediale Immersiva” è un progetto realizzato da GF Entertainment di Gianluigi Fabiano, prevede una serie di iniziative fino al 31 luglio, e nasce grazie alla collaborazione di diverse associazioni del territorio: gruppo astrofili MenkAlinan, gruppo astrofili Giovan Battisti Amico (GBA), U.A.I divulgazione inclusiva, il progetto Cosmo della rivoluzione delle Seppie, Moema Academy. L’evento è finanziato con “risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.’2 erogate ad esito dell’avviso “Attività culturali 2022” della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione formazione e pari opportunità – Settore cultura”, ed è realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cosenza.

Angelo Adamo, ricercatore dell’Istituto di Astrofisica spaziale e Fisica cosmica di Palermo, sarà il protagonista del talk del 17 luglio, con “Storie di Soli e di Lune”. È una conferenza-spettacolo con la quale Adamo, astrofico, illustratore e fumettista, musicista, ci guiderà nel mondo della scienza attraverso l’arte, il teatro e la musica.

Basata sui suoi libri “Storie di Soli e di Lune” e “Pianeti tra le note”, la performance include monologhi, musiche originali: sul palco reciterà, suonerà e proietterà le sue illustrazioni, creando un’esperienza multidisciplinare unica.

Prosegue, inoltre, l’Osservatorio astronomico. Il cielo d’estate e il fascino delle costellazioni vi lasceranno senza fiato e saranno Carmelo Primiceri e Angelo Mendicelli a condurci in questo viaggio nelle serate del 15, 18, 26 e 31 luglio. L’area individuata per l’osservatorio astronomico è in via G. Gravina (angolo Galleria Nazionale). Un’iniziativa gratuita, senza barriere, accessibile a tutti, consentendo anche a chi è affetto da disabilità motorie di provare l’emozione della scoperta del cielo e di avvicinarsi all’affascinante mondo dell’astronomia.