Grande successo per la serata conclusiva del “Calabria Design Festival” presso la Galleria d’arte Ellebi a Cosenza

La serata di giovedì 11 luglio, presso la Ellebi galleria e Dimora d’arte nel cuore del centro storico di Cosenza, ha registrato un enorme successo di pubblico. L’evento ha segnato la conclusione del “Calabria Design Festival” che chiude con un bilancio molto positivo un mese di attività, incontri e mostre realizzate nelle prestigiose sale della Galleria Nazionale di Cosenza.

In questa occasione, è stata avviata una nuova rete di collaborazione tra il MuDaBa (Museo di comunità diffuso Biblioteca delle Arti Design Architettura) e la Galleria Ellebi, con l’obiettivo di promuovere ulteriormente l’arte e il design in Calabria.

Durante la serata si sono alternate riflessioni stimolanti con l’intervento dell’arch. Pino Scaglione ideatore del Festival, Marilena Sirangelo della galleria d’arte Ellebi che ha sottolineato come, l’importanza di fare rete al sud possa rafforzare l’offerta culturale della Calabria in un’ottica nazionale, Giovanni Cugliari presidente Cna Calabria e tanti designer e artisti che hanno condiviso le loro esperienze e visioni attraverso una serie di considerazioni, promuovendo uno scambio di idee e una narrazione collettiva dei futuri creativi desiderabili per la Calabria e il Sud.

In una sala della galleria/dimora è stata esposta la meravigliosa seduta, opera unica della giovane designer Marlisa Marasco, realizzata dall’azienda toscana Arredamenti Goti con la collaborazione dell’artista scultore del legno Diego Sarti. L’opera, ispirata a “Minerva” è stata presentata al pubblico in occasione della scorsa Milano Design Week di Milano. Nel corso dell’evento alcune giovani indossatrici hanno sfilato con i gioielli di Pasly, vincitrice della sezione Design di Calabria Creativa Mapping.

La serata, allietata dai vini AKRA della Tenuta Santa Venere, i salumi San Vincenzo si è conclusa fuori e dentro MUDABA/San Rocco con l’originale sound dell’architetto Tommaso Muto che ha fatto da sfondo alla conclusione della mostra “La bellezza dell’Abitare”, progetto Giulia Brutto/Barbaro18, studio di architettura, che in questo suggestivo spazio ha esposto i suoi significativi lavori di interni, design, architetture.

Un evento dunque di grande rilievo e sinergia in cui tutti protagonisti guardano con entusiasmo alle future collaborazioni.