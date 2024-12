Lamezia Terme in Festa: un fine settimana immerso nella magia del Natale

Con l’avvicinarsi del Natale, Lamezia Terme si prepara a vivere un fine settimana ricco di eventi e iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale, che accompagneranno grandi e piccini verso le festività. Il programma, che unisce tradizione, musica e spiritualità, rappresenta un’occasione per immergersi nel clima natalizio e riscoprire il valore della condivisione.

Dal 6 dicembre , l’area pedonale di Corso Nicotera si è vestita di Natale, ospitando i tradizionali mercatini che rimarranno aperti fino al 6 gennaio. Tra artigianato, dolciumi e prodotti tipici, i visitatori possono immergersi in una gaia atmosfera, resa ancora più suggestiva dalle installazioni luminose e dalle decorazioni festive. Le luci e le bancarelle hanno trasformato il corso in una parentesi di serenità, un angolo di gioia e condivisione per grandi e piccini.

Sabato 21 dicembre , la musica itinerante: dalle 10:30 alle 12:30, musicisti come Felice Napoleone e Lucia Quattrocchi animeranno Corso Nicotera con melodie natalizie, regalando momenti di magia lungo i mercatini.

Nel pomeriggio di oggi, dalle 18:00 alle 20:30, in Piazza 5 Dicembre, Sambiase. sarà la volta del

Villaggio di Babbo Natale .Un’area di circa 150 mq allestita con scenografie natalizie immersive sarà dedicata alla magia delle festività natalizie, decorata con scenografie immersive che trasformeranno lo spazio in un ambiente da fiaba. Decorazioni gonfiabili, la slitta di Babbo Natale e l’Elfo Nano accoglieranno i bambini in uno scenario da fiaba, mentre le note della musica natalizia faranno da sfondo a momenti di allegria e condivisione.

Domani, domenica 22 dicembre , si svolgerà

“Sulla via dei Re Magi”, un evento che trasformerà il centro storico di Sambiase in un palcoscenico di tradizione e spiritualità. Dalle 11:00, gli zampognari accompagneranno i visitatori in un corteo simbolico che attraverserà le vie storiche. Un corteo simbolico, animato dagli zampognari, attraverserà le vie del centro storico. L’evento sarà un omaggio ai presepi delle chiese locali, con un focus particolare sulla Chiesa dell’Annunziata e il suo presepe, noto per la cura nei dettagli e la fedeltà alle rappresentazioni storiche. Il centro storico si trasformerà in un luogo di tradizione e spiritualità, arricchito da stand gastronomici con dolci natalizi e prodotti tipici.

Nel pomeriggio di domani invece, dalle 17 alle 18.30, in Piazza Italia, Sant’Eufemia.

Collegamento con la Lapponia e Ospite d’Eccezione. Un maxischermo trasmetterà auguri natalizi e immagini suggestive. Babbo Natale accoglierà i bambini, ascoltando i loro desideri e offrendo momenti fotografici. Personaggi Disney a tema natalizio, come Topolino e Minnie, coinvolgeranno il pubblico in giochi e foto ricordo.

Questi appuntamenti non sono solo momenti di intrattenimento, ma occasioni per vivere il territorio e rafforzare il senso di comunità.