A San Pietro a Maida il 22 dicembre la presentazione del libro “Sarà l’Aurora” di Igor Colombo

Il 22 dicembre alle ore 18:30 si terrà, presso la sala consiliare “Pietro Putame” di San Pietro a Maida, la presentazione dell’ultima opera di Igor Colombo: “Sarà l’Aurora. La mia lotta contro il cancro”.

L’evento – organizzato dal Comitato Futurista SPM in sinergia con l’amministrazione comunale – vedrà coinvolti, insieme all’autore lametino, il presidente del comitato organizzatore Francesco Conidi e Nella Fragale di “Grafichéditore” (casa editrice del libro) che introdurranno la serata. La moderazione sarà affidata all’assessore alla cultura del Comune di San Pietro a Maida, Loretta Azzarito, mentre nel ruolo di relatrice affiancherà Igor Colombo la dottoressa Annalisa Spinelli, dirigente medico dell’ASP di Catanzaro e assessore alla cultura del Comune di Lamezia Terme. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficenza per sostenere la ricerca contro il cancro.

Igor Colombo, figura nota nell’hinterland lametino per il suo impegno intellettuale, politico e sportivo, è autore di numerose opere, tra cui: “Maratona. La battaglia della corsa” (2019); “Reggina un sogno chiamato Serie A” (2021); “Un corpo e un’anima” (2022); e “Quegli anni in gradinata est” (2023), in cui esprime il suo grande amore per la Vigor Lamezia.

Nel suo ultimo libro, “Sarà l’Aurora. La mia lotta contro il cancro”, pubblicato quest’anno, l’autore ripercorre la dura battaglia contro un tumore al quarto stadio, diagnosticatogli nell’agosto 2023. Attraverso un racconto toccante ed emotivamente intenso, Colombo descrive un percorso frastagliato in cui il supporto dei propri cari e una profonda fede in Dio si rivelano punti di riferimento imprescindibili per affrontare un nemico così insidioso.

“Il Comitato Futurista SPM è da sempre impegnato in cause di grande valore sociale e solidaristico, come la lotta contro il cancro – dichiara il presidente Francesco Conidi. – Con questo evento vogliamo offrire un sostegno concreto a chi, come Igor, affronta questa difficile battaglia. L’idea è che tutti possiamo fare la nostra parte, anche attraverso un semplice gesto come l’acquisto del libro, contribuendo alla ricerca. Sono certo – conclude Conidi – che questa giornata non sarà solo un’occasione per riflettere, ma anche un’opportunità per scorgere nell’esperienza di Igor un messaggio universale di speranza e coraggio, un esempio di eroismo nell’affrontare la vita con accettazione e nel trasformare le difficoltà in motivo di forza e resilienza.”