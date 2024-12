Il 18 dicembre a Gizzeria Lido il Consiglio generale della FAI CISL Calabria in sessione di studio: focus su contrattazione, formazione e servizi

Si svolgerà mercoledì 18 dicembre alle ore 9.30, presso l’Hotel Marechiaro in Gizzeria Lido (Cz), il Consiglio Generale della FAI CISL Calabria convocato in sessione di studio. Tema dei lavori: “Coltivare la contrattazione, alimentare la formazione e promuovere servizi. In campo per il lavoro dignitoso e la filiera agroalimentare etica. Dopo la relazione introduttiva del Segretario Generale della FAI CISL Calabria Michele Sapia, previsti gli interventi del Vicepresidente nazionale di Terra Viva Giovanni Lo Bello, del Segretario Generale della Cisl calabrese Tonino Russo, del Presidente nazionale di Foragri Vincenzo Conso e del Presidente regionale di Terra Viva Francesco Fortunato.

Le conclusioni saranno invece affidate al Segretario Generale della FAI CISL nazionale Onofrio Rota.