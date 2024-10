UICI E IAPB di Catanzaro: celebrata a Catanzaro la Giornata Mondiale della Vista

E’ stata celebrata l’11 ottobre la Giornata Mondiale della Vista che l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Catanzaro insieme all’IAPB di Catanzaro ha organizzato attraverso una serie di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione delle malattie oculari. Quest’anno l’organizzazione ha visto la partecipazione attiva del personale medico dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio Dulbecco e del Lions Club Rupe Ventosa di Catanzaro.

Particolare attenzione è stata prestata alla parte pratica attraverso la realizzazione sia nell’arco della mattinata che del primo pomeriggio di screening gratuiti della vista, realizzati da un team di medici specializzati dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Dulbecco. Numerosi sono stati i cittadini che hanno colto l’opportunità di sottoporsi a controlli preventivi, essenziali per individuare precocemente patologie come il glaucoma, la retinopatia diabetica e altre malattie che possono compromettere gravemente la vista. Gli specialisti hanno fornito consulenze personalizzate, sottolineando l’importanza di esami regolari per preservare la salute oculare.

Nel pomeriggio invece si è tenuta una conferenza stampa presso il suggestivo Complesso Monumentale del San Giovanni, alla quale hanno partecipato il Presidente IAPB di Catanzaro nonché Consigliera Nazionale UICI Luciana Loprete, la responsabile delle attività di Prevenzione Antonella Mascaro, del Lions Club Rupe Ventosa Avv. Pasquale Gigliotti e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Dulbecco in persona del Dott. Carmine Catalano.

Durante l’incontro, i relatori hanno evidenziato come la prevenzione delle malattie oculari debba essere una priorità per le politiche sanitarie, soprattutto alla luce dei dati che indicano un crescente aumento di persone affette da problemi visivi, la Presidente ha ringraziato per la collaborazione il personale medico rivolgendo un sentito plauso al Prof. Vincenzo Scorcia che ha messo a disposizione per la seduta mattutina la Dott.ssa Maria Aloi del Centro di riferimento regionale di ipovisione e per la seduta pomeridiana il Dott. Carmine Catalano del Reparto di Oculistica del Presidio Pugliese. Ha inoltre ribadito l’importanza della collaborazione e soprattutto di poter essere vigili nei confronti di un tema come quello della prevenzione in quanto è attualmente l’unica arma che si ha a disposizione per abbattere l’incidenza di patologie invalidanti rafforzando il concetto di prevenzione preliminare e di quanto sia importante investirci poichè la ricaduta in termini di risparmio economico per il servizio sanitario in caso di insorgenza di patologie da curare è sicuramente notevole.

Antonella Mascaro responsabile delle attività di prevenzione della sezione ha ringraziato i presenti ed ha fatto un sunto di quelle che sono le attività che in questa giornata hanno visto gli operatori dell’UICI impiegati nella divulgazione di materiale informativo, nella realizzazione di screening e nella diffusione capillare sul territorio delle informazioni necessarie per accedere alle prenotazioni ha inoltre presentato un quadro di tutte le iniziative che l’UICI e la IAPB organizzano ogni anno. Il dott. Carmine Catalano, da anni impegnato nel supportare l’UICI e la IAPB nel corso delle continue campagne sul territorio ha tesso le lodi degli enti per la caparbietà con le quali costantemente sono impegnate sul territorio, ha inoltre fornito le informazioni necessarie che durante gli screening vengono poste. Ha concentrato il focus poi sull’importanza della prevenzione poiché il risparmio economico di una buona prevenzione così come detto anche dalla Presidente Loprete è sicuramente tangibile anche perché soprattutto in occasione delle campagne rivolti ai minori, la consapevolezza di aver preservato la vista di un bambino è la gratificazione più grande che un medico possa avere. Molteplici sono le patologie che attraverso una buona prevenzione possono essere scovate per tempo e curate, come l’ambliopia, la retinite diabetica, il glaucoma e tante altre. Il Presidente del Lions Club Rupe Ventosa di Catanzaro Avv. Pasquale Gigliotti, ha da subito ringraziato la Presidente Loprete per aver coinvolto il suo Club nell’inziativa poichè è anche obiettivo dei Lions Club quello di porre una particolare attenzione al tema non solo della prevenzione ma anche della Cecità tanto che molteplici sono i progetti mirati attraverso il quale il Lions Club spende il proprio servizio alla cittadinanza come il servizio cani guida, il supporto alle associazioni, il libro parlato. Ha infine posto il focus sugli impegni territoriali che vedono l’UICI ed il Club coinvolti come la donazione del bastone bianco da parte del Club e la donazione di montature riutilizzabili da parte dell’UICI.

L’iniziativa ha dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione anche attraverso lo slogan “L’istinto ci porta a proteggere gli occhi, la prevenzione ci aiuta a farlo”. Ogni anno, milioni di persone in tutto il mondo rischiano di perdere la vista a causa di malattie che potrebbero essere prevenute o trattate tempestivamente. Manifestazioni come questa non solo offrono servizi concreti alla comunità, ma contribuiscono a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute oculare.