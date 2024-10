La segretaria nazionale Funzione Pubblica Cgil Serena Sorrentino l’11 ottobre a Catanzaro

Venerdì 11 ottobre dalle ore 10 la Segretaria Generale Nazionale Funzione Pubblica Serena Sorrentino incontrerà nella Sala Giunta dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro quadri, delegati e Rsu.

Al centro della discussione la rivendicazione del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro di tutti i lavoratori dei servizi pubblici con salari che recuperino il potere di acquisto, lo sfascio del socio/sanitario nel nostro territorio, lo stato di precarietà delle nostre province, degli uffici, dei servizi pubblici, la richiesta di maggiori risorse per la sanità pubblica al fine di garantire cure universali e gratuite, un grande Piano straordinario per l’occupazione per compensare la cronica carenza di personale.

Questioni che verranno portate in piazza nella manifestazione del 19 ottobre a Roma che denuncerà, tra l’altro, l’aumento delle disuguaglianze che verrà provocato dall’autonomia differenziata.