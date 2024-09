Si inaugura il Polo Liceale “Campanella-Fiorentino”, nuova realtà per l’Istruzione

Dal 1° settembre 2024, il panorama educativo di Lamezia Terme si è arricchito con la nascita del Polo Liceale “Campanella-Fiorentino”, frutto dell’unione tra due storiche eccellenze scolastiche del territorio: il Liceo “Tommaso Campanella” e il Liceo “Francesco Fiorentino”: ben sette indirizzi liceali con un’offerta formativa variegata e ricca per 1700 studenti provenienti da tutto il territorio.

Una realtà straordinaria capace di custodire e valorizzare saperi, passioni, conoscenze e competenze che affondano le radici nella storia e nella tradizione, ma che guardano con decisione al futuro: sette indirizzi, Liceo Linguistico, delle Scienze Umane, Liceo del Made in Italy, Liceo musicale, Liceo coreutico, Liceo classico – che offre sia un percorso quadriennale che la curvatura biomedica – e Liceo artistico.

La guida del Polo liceale è stata affidata alla Dirigente scolastica Susanna Mustari, la cui passione e dedizione sono già note da oltre un decennio nell’ambiente educativo. Sotto la sua direzione, i due istituti sono stati fusi per un’Offerta Formativa Senza Precedenti.

Nella mattinata del 16 settembre, primo giorno di scuola; Il Polo Liceale “Campanella-Fiorentino” ha festeggiato l’ingresso di ben 360 matricole con un programma che ha messo in scena il talento di giovani che si sono formati e si stanno formando in una scuola che, negli anni, ha dimostrato di essere di essere “officina” culturale e riferimento importante nel panorama locale.

La Dirigente Scolastica Susanna Mustari, con grande emozione, ha voluto rivolgere agli studenti che per la prima volta hanno varcato i cancelli del Polo liceale “Campanella Fiorentino” il suo saluto di benvenuto, sottolineando il ruolo e l’importanza sociale della scuola: “La scuola, oltre ad essere luogo di conoscenza, di apprendimento, di socializzazione è luogo di educazione e formazione globale; noi siamo qui per realizzare i vostri sogni. Vi guideremo con passione nella costruzione dei vostri progetti di vita, in un percorso che vi consentirà di acquisire competenze e maturare anche i sentimenti, le relazioni, la giusta cornice in cui ogni ragazzo costruisce la propria identità. Insieme costruiremo da oggi la nostra nuova identità condivisa, in cui voi studenti siete attori protagonisti di una nuova pagina di storia, una nuova sfida, il primo mattone di un edificio culturale che diventerà storia per i nostri luoghi, per il nostro territorio, per la nostra città! Siatene orgogliosi! Fate parte di un progetto ambizioso che risponde in modo innovativo alle esigenze formative di una società in continua evoluzione”.

La mattinata di accoglienza è stata frutto di un lavoro sinergico che ha contribuito a creare un’atmosfera di festa in un auditorium straripante di volti curiosi e tanta vitalità, grazie anche alle performance messe in scena per l’occasione dal Liceo musicale e dal Liceo Coreutico, a testimonianza di un incontro armonioso tra le diverse anime del Polo.

Studenti protagonisti di una scuola che ancora una volta conferma la sua naturale vocazione, aggiunge la Dirigente: “aprire le menti praticando la pedagogia del talento e favorendo una visione dell’io, uno sguardo rivolto all’interezza della persona, fatta di ragione e affezione, di volontà mossa da un ideale, da una passione”.

“Competenze e motivazioni, sottolineano le Prof.sse Serra e Colangelo – Funzioni Strumentali per l’Orientamento – sono i cardini intorno ai quali far ruotare la nostra professione.

Ma se il Polo liceale oggi inizia la sua storia, il lavoro non conosce pause e intanto ripartono le attività di programmazione per l’orientamento in entrata. Per il prossimo anno scolastico è già pronto un altro obiettivo da raggiungere : concretizzare le attività formative di un corso serale del Liceo artistico, già autorizzato negli anni precedenti.

La Dirigente ringrazia calorosamente tutti i Docenti della scuola, le sue straordinarie collaboratrici, i responsabili di plesso delle due scuole, le figure Strumentali, il numeroso staff, la Dsga e tutto il personale di Segreteria che sta affrontando non pochi problemi amministrativi e informatici nella fusione dei dati delle due scuole, l’intero gruppo dei collaboratori scolastici e la squadra dei giardinieri che alacremente hanno curato la pulizia dei locali e delle ampie aree cortilari.

Porgo un doveroso e sentito ringraziamento – sottolinea la Mustari – al collega Dirigente reggente Nicolantonio Cutuli, per la sapiente leadership con cui ha diretto per anni il Liceo “Fiorentino” determinandone l’imprinting culturale all’insegna della crescita e dell’ampliamento di un’offerta formativa molto apprezzata dall’utenza tutta.

Si ringrazia ancora il Personale dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’ATP di Catanzaro per il supporto gestionale fornito e l’Amministrazione provinciale nella persona dell’ing. Antonio Leone che con la sua squadra dei lavori, in tempi molto ristretti, sta realizzando ulteriori adattamenti edilizi resisi necessari per la vivibilità dei nuovi spazi.