A.Gi.Mus. Catanzaro: l’omaggio a Giacomo Puccini per aprire la seconda parte di stagione

Dopo aver accordato voci e strumenti nella pausa estiva, il programma concertistico della sezione A.Gi.Mus. di Catanzaro riprende con un appuntamento di grande rilievo: l’omaggio a Giacomo Puccini per il 100° anniversario della sua morte. Per l’occasione, venerdì 20 settembre alle ore 19:00 nella sala concerti del Comune di Catanzaro, si esibirà il M° Francesco Anile, tenore di fama internazionale, accompagnato al pianoforte dal M° Sergio Coniglio ed affiancato dal soprano M° Caterina Francese. La serata, introdotta da Tea Mancuso, verrà impreziosita dalla presenza sullo sfondo dell’opera “Gli Amanti” di Luigi Verrino.

Alcune curiosità sugli artisti

Il M° Sergio Coniglio è un pianista e organista di spicco, diplomato con lode al Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. Ha affinato le sue capacità con numerosi maestri di fama, esibendosi in Italia e all’estero, collaborando con artisti di rinomata caratura internazionale. Oltre alla sua attività concertistica, è stato Direttore Musicale del Premio Letterario Nazionale “Tropea” e ha pubblicato un volume di composizioni pianistiche intitolato “Miniature”, dimostrando anche una feconda produzione di brani strumentali e corali. La sua carriera didattica è altrettanto prestigiosa: ha insegnato in vari conservatori italiani ed è attualmente titolare della Cattedra di Pratica e Lettura Pianistica presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, dove ha guidato studenti verso riconoscimenti in concorsi nazionali.

Il M° Francesco Anile, tenore di origini calabresi, si è diplomato in clarinetto e canto, perfezionandosi con artisti di grande prestigio come Aldo Protti e Ottavio Taddei. Il suo talento è stato riconosciuto in numerosi concorsi nazionali e internazionali, dove ha ottenuto diversi premi. Anile ha debuttato nei maggiori teatri d’Europa e del mondo, tra cui Tokyo e il Metropolitan di New York, dove è divenuto famoso per un salvataggio in scena, sostituendo un tenore in difficoltà durante la rappresentazione di “Otello”. È stato anche protagonista in opere come “Cavalleria Rusticana” al Teatro alla Scala e “Manon Lescaut” al Maggio Musicale Fiorentino. Ha lavorato, inoltre, con prestigiosi direttori d’orchestra e registi, contribuendo al successo di spettacoli nella scena operistica contemporanea. La sua interpretazione e versatilità nelle performance lo hanno reso un nome di riferimento nel panorama musicale internazionale.

Il M° Caterina Francese, soprano formatasi presso il Conservatorio “F. Torrefranca”, ha collezionato successi in concorsi e nel repertorio operistico, insegnando canto e continuando a svolgere un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero. Attualmente è docente al Cantiere Musicale Internazionale di Mileto, contribuendo alla crescita di nuovi talenti.

Pancrazio Luigi Verrino è un artista nato a Zagarise, attualmente residente e attivo a Catanzaro. Dopo aver trascorso diciannove anni a Milano, dove ha frequentato la scuola di Gentilini e ha stretto amicizie con artisti e collezionisti, ha sviluppato un forte interesse per la pittura e la scultura. Fondatore della storica Galleria Arte Spazio e del Percorso d’arte a Zagarise, ha ricevuto la cittadinanza onoraria per il suo contributo alla cultura locale. Verrino ha vinto numerosi premi, tra cui quello della Città di Catanzaro per l’opera “Maternità”. La sua creazione “Gli Amanti”, realizzata a Milano nel 1969, è un’opera che esprime emozioni attraverso colori caldi e mediterranei, riflettendo il suo stile diretto e vibrante. Assertore del potere del disegno, porta sempre con sé una matita, da cui tutto ha inizio.