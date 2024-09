“Odissee Segrete” is coming: a Catanzaro un viaggio immersivo in mondi fluttuanti

Siete pronti per un’esperienza che toccherà profondamente il vostro cuore e la vostra anima?

Dal 20 al 22 settembre 2024, nelle evocative Gallerie Sotterranee del Complesso San Giovanni di Catanzaro, durante il rinomato evento “La Notte Piccante”, vi invitiamo a scoprire “Odissee Segrete”. Questo percorso unico vi trasporterà nella visione contemporanea dell’Odissea di Omero, svelando i misteri e i segreti più intimi dei Mostri e delle Donne di Odisseo.

In un luogo affascinante, intriso di storia e mistero, le installazioni artistiche interattive, le luci e i suoni sincronizzati alla video art, e le suggestive performance live vi condurranno in un viaggio immersivo ed entusiasmante.

Sentirete la disperazione di Polifemo, così umana nella sua solitudine; vivrete la magia di Circe, un richiamo irresistibile tra luce e tenebra; ascolterete il canto incantatore delle Sirene, una melodia che risuona nelle profondità dell’anima; proverete la rabbia di Scilla, feroce e fragile allo stesso tempo; conoscerete l’amore eterno di Calipso, un legame tra mortale e divino.

Grazie alla fusione tra tecnologia avanzata e creatività artistica, le ambientazioni mozzafiato vi permetteranno di immergervi nelle intimità dei personaggi, offrendovi visioni e riflessioni inedite che sfideranno le vostre certezze sui mostri dell’Odissea.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica che vi porterà al cuore del mito e della leggenda, dove l’antico e il moderno si incontrano in un abbraccio emozionale senza tempo.

Seguiteci, non vi abbiamo ancora svelato tutto, l’esperienza immersiva e sensoriale non finisce qui!

Dettagli dell’Evento

• Data di Apertura: Dal 20 al 22 settembre 2024

• Luogo: Gallerie Sotterranee del Complesso San Giovanni di Catanzaro

• Orari: Dalle ore 20,00

• Biglietti: Dettagli su come acquistare i biglietti;

Contatti

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la segreteria organizzativa di ODISSEE SEGRETE:

• Organizzatori dell’evento: Makrós Aps e Novelty srls;

• Responsabile progetto: Miriam Santopolo;

◦ e-Mail: info@noveltycloud.it – info@makros.it

◦ Sito web: www.noveltycloud.it – www.makros.it

Unitevi a noi in questo viaggio immersivo attraverso il tempo e lo spazio, e scoprite le emozioni immortali che ci uniscono attraverso la Cultura Creativa.

