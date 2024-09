Lamezia Terme si prepara a vivere un settembre di sport e divertimento con “Sport Summer Arena”

L’estate lametina non è ancora finita, e la città si appresta a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno: la quinta edizione della “Sport Summer Arena”. Organizzata dall’associazione “Ad Turres MMXX” e patrocinata dal Comune di Lamezia Terme, la manifestazione animerà Piazza 5 Dicembre a Sambiase, trasformandola in un colorato e dinamico villaggio sportivo dal 6 all’8 settembre.

Venerdì 6 settembre alle ore 17 con una cerimonia di inaugurazione si sarà ufficialmente il via a tre giornate di competizioni, esibizioni e giochi. Saranno coinvolte numerose realtà sportive del territorio, pronte a mostrare il loro talento e a condividere la passione per lo sport. A supporto dell’iniziativa, diversi sponsor locali hanno deciso di unirsi a questa celebrazione dello sport, riconoscendone l’importanza sociale, culturale e artistica.

Un elemento distintivo di questa quinta edizione sarà la forte partecipazione dei volontari, veri protagonisti dietro le quinte, che con impegno e dedizione contribuiranno a creare un’atmosfera unica. Saranno loro a garantire il perfetto svolgimento delle attività, facendo squadra per accendere il sorriso dei partecipanti, dei curiosi e soprattutto dei numerosi bambini che affolleranno la piazza con il loro entusiasmo contagioso.

Il programma sportivo sarà ampio e diversificato, pensato per coinvolgere tutti, dai più giovani agli adulti. Saranno organizzati tornei di beach volley, basket 3×3, pattinaggio, skate, ginnastica ritmica, oltre a esibizioni delle palestre locali e partite di subbuteo, tutte attività che promettono di offrire spettacolo e divertimento. I partecipanti potranno vivere l’esperienza unica di praticare sport all’aperto, in un contesto festoso e accogliente che esalta il valore della condivisione e dello stare insieme.

Ogni sera, la piazza si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, grazie a una postazione musicale che diffonderà energia e allegria tra i presenti. L’intrattenimento sarà affidato a talentuosi dj e gruppi locali. Le note di brani conosciuti e di melodie originali si intrecceranno con il ritmo delle attività sportive, dando vita a un’esperienza multisensoriale in cui lo sport si sposa con la cultura e il divertimento. La musica accompagnerà le esibizioni e i tornei, aggiungendo un tocco di magia a ogni serata e rendendo l’evento un vero e proprio festival dello sport e della socialità.

L’appuntamento è quindi dal 6 all’8 settembre in Piazza 5 Dicembre a Lamezia Terme, Sambiase, per tre serate indimenticabili. Questo evento non è solo una celebrazione dello sport, ma una vera e propria festa della comunità, un’occasione per ritrovarsi, divertirsi e crescere insieme attraverso i valori sani e positivi dello sport. Non mancate a questo evento unico, che celebra lo sport come strumento di aggregazione e crescita per tutta la comunità.