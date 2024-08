Progetto “Conflenti borgo degli antichi mestieri e dei nuovi sapori”: i premiati del concorso regionale di poesia dialettale “Vittorio Butera”

Con la premiazione dell’undicesimo Concorso regionale di poesia dialettale “Vittorio Butera” svoltasi in piazza Visora, a cura dall’Associazione Confluentes, presieduta da Laura Folino, si è chiusa la seconda annualità del progetto “Conflenti borgo degli antichi mestieri e dei nuovi saperi”, nello specifico, “Laboratorio del dialetto e della poesia tradizionale”. Una serata di grande fascinazione con la performance teatrale dal titolo “Bell’ e Papà” con Piero Procopio, commedia brillante in due atti. Oltre allo spettacolo, momento clou, come già evidenziato, la premiazione dei partecipanti al concorso. Questi gli esiti del decimo concorso regionale di poesia dialettale “Vittorio Butera”:

Sezione Regionale:

Primo classificato

Francesco Reitano con la poesia “Sarria ura m’ha finiti”

Secondo classificato

Domenico Donato con la poesia “All’uortu e Diu hanno detto campare tutti”

Terzo classificato

Pasqualino Virginio Mastroianni con la poesia “U Giudice liune”

Sezione giovani

Primo classificato

Denyse Celeste con la poesia “A Jettula”

Secondo classificato

Marta Rocca con la poesia “Nun ci tuernu chiú”

Terzo classificato

Sophia Emma Mazzei con la poesia “L’amicizia”

Premio Speciale della Giuria a Lucy Stranges con la poesia “A serpa e ru curzune”

Premio Speciale Confluentes a Giancarlo Villella con la poesia “Uacchi e quatrariaddru”

Il progetto “Conflenti borgo degli antichi mestieri e dei nuovi saperi” chiude, dunque, la seconda annualità avviata a partire dal luglio 2023, attraverso la realizzazione di numerose iniziative ricadenti in altri Laboratori come quello relativo al “Cantiere della legalità e convivenza” – responsabile il giornalista e scrittore Antonio Cannone – nell’ambito del quale si sono svolti il convegno “Il senso del dovere. Giornata del ricordo in memoria del giudice Francesco Ferlaino e delle vittime di mafia”, con la presenza, tra gli altri, dell’onorevole Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno e del procuratore della Repubblica di Lamezia, Salvatore Curcio, oltre al concorso “Scuola e legalità” attraverso il coinvolgimento degli alunni dell’Istituto comprensivo “Don Milani” di Martirano. E poi, terzo “Laboratorio” quello della “salute e dell’alimentazione tradizionale”, con la tavola rotonda dal titolo: “Stili di vita, ambiente sociale e longevità: la necessità di modelli sostenibili”. A presiedere l’evento, l’autorevole presenza del professor, Saverio Stranges, Professore Ordinario e Capo del Dipartimento di Epidemiologia alla Western University in London/Ontario (Canada).